Поворот на красный привёл к серьёзному ДТП

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В Новгороде водитель автомобиля Volvo пытался повернуть налево на красный сигнал светофора и столкнулся со встречной Ладой. Происшествие попало в объектив видеорегистратора очевидца. О пострадавших информации нет.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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