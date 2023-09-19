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Поворот на красный привёл к серьёзному ДТП

Поворот на красный привёл к серьёзному ДТП

Автор:
19 сентября 2023 09:27
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Новгороде водитель автомобиля Volvo пытался повернуть налево на красный сигнал светофора и столкнулся со встречной Ладой. Происшествие попало в объектив видеорегистратора очевидца. О пострадавших информации нет.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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Viktor Полчаса назад
По-моему, так оба виноваты!

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