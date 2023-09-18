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Закрыл мотосезон навсегда

Закрыл мотосезон навсегда

Автор:
18 сентября 2023 11:04
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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15 сентября в Ярославле водитель автомобиля Хюндай совершил манёвр поворота с нарушением правил дорожного движения и столкнулся с мотоциклистом, двигавшимся на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП мотоциклист погиб.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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10  комментариев
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25k
Павел Плеханов 50 минут назад
Я очень критически отношусь к мотоциклистам, но, в данном случае, виноват именно хундей. Скорость у мотоцикла была в пределах.
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472
Дуся Кулакова 6 минут назад
они нашли друг друга. жаль встреча не стала приятной для обоих (
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82k
Доктор Джонс 39 минут назад
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20k
Bill 39 минут назад
А какое нарушение сделал водитель авто? Он поворачивал из полосы, отведенной для поворота, на зеленый сигнал. Там так все поворачивают. И в новостях пишут только про мотоциклиста, который мчался на красный
https://yaroslavl-telegraph.ru/2023/09/15/v-yaroslavle-gibdd-soobshhili-o-tragicheskoj-avarii-s-pogibshim-bajkerom/https://yaroslavl-telegraph.ru/2023/09/15/v-yaroslavle-gibdd-soobshhili-o-tragicheskoj-avarii-s-pogibshim-bajkerom/
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1k
Провокатор 43 минуты назад
Водитель авто: "Ах как я сейчас красиво сделаю этих лохов стоящих и соблюдающих ПДД".
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17k
_Tango_ 45 минут назад
Там поворот налево только с крайней левой, остальные прямо - так что водитель Хендая тут попал по полной.
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3k
kuchipachi Час назад
вот тот случай, когда обоюдное грубое нарушение правил приводит к страшным последствиям... оба так спешили, что успели. только в разные места....
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16k
Patmaz Час назад
Ну вот, один в морге, второй за решеткой, и оба на Ютубе...
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