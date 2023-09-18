Закрыл мотосезон навсегда

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15 сентября в Ярославле водитель автомобиля Хюндай совершил манёвр поворота с нарушением правил дорожного движения и столкнулся с мотоциклистом, двигавшимся на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП мотоциклист погиб.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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https://yaroslavl-telegraph.ru/2023/09/15/v-yaroslavle-gibdd-soobshhili-o-tragicheskoj-avarii-s-pogibshim-bajkerom/https://yaroslavl-telegraph.ru/2023/09/15/v-yaroslavle-gibdd-soobshhili-o-tragicheskoj-avarii-s-pogibshim-bajkerom/