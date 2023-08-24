Китайская Geely и Baidu создали новый автомобильный бренд - Ji Yue

Ji Yue (видимо, следует читать как «Джи-Е») сосредоточится на умных машинах премиум-класса. Слоган марки «Новый взгляд на будущее электрической мобильности» подразумевает, что под этим именем выпускать намереваются сугубо электромобили. Также будет построена и начнёт развиваться фирменная сеть зарядных станций в Китае, аналогично тому, как действует сейчас Tesla.



Первенцем нового бренда заявлен среднеразмерный батарейный кроссовер Ji Yue 01 (на фото), делящий платформу с уже выпускающимися моделями Geely: Zeekr 001 и Smart #1. По неофициальным данным, базовая комплектация Ji Yue 01 оснащена 272-сильным электродвигателем на задней оси, в варианте полного привода аналогичный мотор добавляется спереди. Батареи две на выбор: железо-фосфатная (LFP) производства SVOLT и никель-кобальт-марганцевая (NMC) от CATL. Ожидается, что новинка получит полный спектр водительских ассистентов, включая систему автономного вождения.



Полную информацию о Ji Yue 01, в том числе цены, раскроют в IV квартале 2023 года, когда состоится официальная премьера с одновременным стартом продаж.