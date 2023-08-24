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Китайская Geely и Baidu создали новый автомобильный бренд - Ji Yue

Китайская Geely и Baidu создали новый автомобильный бренд - Ji Yue

Автор:
24 августа 2023 16:18
Сообщество : Автомир
Метки: Ji Yue   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
879
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Baidu, китайский аналог Google, взялся проектировать и производить продвинутые машины, ради чего даже успел разработать собственную систему автономного вождения, в основу которой лёг нейронный сервис Ernie bot. Однако отсутствие опыта в автопроме вынудило Baidu обратиться за помощью к соотечественникам из Geely, что и привело в итоге к возникновению коллаборации Ji Yue.

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Метки: Ji Yue   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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2  комментария
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594
ruslan d Час назад
Прикольные они тачки делают , в салоне чего только не понапихано , Старый свет , очень жаден до подобного ...
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5k
Трям 47 минут назад
Когда уже на рынок поступит какой-нить сунь .хуй ?
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Добрый Бабайка

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