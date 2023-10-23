Новый китайский электрокар GAC Hyper HT c дверями открывающимися в стиле Tesla Model X

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Китайская GAC Aion официально представила новый электрический кроссовер Hyper HT c дверями открывающимися в стиле Tesla Model X. Флагманская версия может проехать до 670 километров без подзарядки, а силовая установка развивает 335 л.с.
Версия Hyper HT начального уровня базируется на 400-вольтовой архитектуре. В этой модели используется электродвигатель на задней оси мощностью 241 л.с. и 355 Нм. Этого достаточно, чтобы разогнать модель до 100 км/ч за 6,8 сек. GAC Aion также заявляет, что эта версия может проехать 600 км в китайском тестовом цикле и что запас хода на 140 км можно увеличить за 10 минут зарядки.
Появятся в продаже и три другие версии Hyper HT, каждая из которых имеет более совершенную 800-вольтовую систему. Кроме того, эти три модели оснащены одинаковым электродвигателем мощностью 335 л.с. и 430 Нм, который сокращает время разгона до 100 км/ч до 5,8 секунд. Две из этих версий могут проехать 670 км без подзарядки и предлагают быструю зарядку, которая может увеличить запас хода на 415 км всего за 15 минут.
Данные, опубликованные министерством промышленности и информационных технологий Китая ранее в этом месяце, показали, что размеры Hyper HT составляют 4935 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1700 мм в высоту при колёсной базе 2935 мм.
Внешний дизайн модели относительно сдержан. Передняя часть имеет пару простых фар, небольшие воздушные шторки и тонкую нижнюю решетку, окаймленную слегка мятыми поверхностями. Изюминкой дизайна Hyper HT являются двери в стиле Tesla Model X.
Появятся в продаже и три другие версии Hyper HT, каждая из которых имеет более совершенную 800-вольтовую систему. Кроме того, эти три модели оснащены одинаковым электродвигателем мощностью 335 л.с. и 430 Нм, который сокращает время разгона до 100 км/ч до 5,8 секунд. Две из этих версий могут проехать 670 км без подзарядки и предлагают быструю зарядку, которая может увеличить запас хода на 415 км всего за 15 минут.
Данные, опубликованные министерством промышленности и информационных технологий Китая ранее в этом месяце, показали, что размеры Hyper HT составляют 4935 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1700 мм в высоту при колёсной базе 2935 мм.
Внешний дизайн модели относительно сдержан. Передняя часть имеет пару простых фар, небольшие воздушные шторки и тонкую нижнюю решетку, окаймленную слегка мятыми поверхностями. Изюминкой дизайна Hyper HT являются двери в стиле Tesla Model X.
В салоне Hyper HT находится стильный руль с плоской нижней частью и цифровая комбинация приборов. Кроссовер также имеет большой центральный информационно-развлекательный дисплей, две панели для беспроводной зарядки и плавающую центральную консоль с большим отсеком для хранения вещей под ней. Сидящие сзади пассажиры могут откинуть сиденья и выдвинуть небольшую подставку для ног из спинок передних сидений. Кроме того, переднее пассажирское сиденье можно сложить и превратить в пространство, позволяющее заднему пассажиру по-настоящему вытянуться. Полная панорамная стеклянная крыша также входит в стандартную комплектацию.
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Был бы рад подмастерьем у них в отделе электроники поработать, силовуюха бытовая (условно) уже не штырит, хочется чего-то продвинутого.