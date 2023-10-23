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Новый китайский электрокар GAC Hyper HT c дверями открывающимися в стиле Tesla Model X

Новый китайский электрокар GAC Hyper HT c дверями открывающимися в стиле Tesla Model X

Автор:
23 октября 2023 14:35
Сообщество : Автомир
Метки: Aion   Gac   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Китайская GAC Aion официально представила новый электрический кроссовер Hyper HT c дверями открывающимися в стиле Tesla Model X. Флагманская версия может проехать до 670 километров без подзарядки, а силовая установка развивает 335 л.с.

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Метки: Aion   Gac   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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52k
turyst 38 минут назад
Тесла Хэ?
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1k
Олег Квирулянт 4 минуты назад
Китайцы молодцы. Не ведут себя как автоваз - с пафосно раздувающими щеки топ-манагерами, которые еле-еле раз в 10 лет какую-то невнятную машинку выпускаются "авторынок очень сложный - надо в него точно вписаться, мы сделали .. бла-бла-бла".

Был бы рад подмастерьем у них в отделе электроники поработать, силовуюха бытовая (условно) уже не штырит, хочется чего-то продвинутого.
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32k
Ego sum qui sum Полчаса назад
такие двери делали дет за 30 до теслы
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91k
Херанука Паибалу Час назад
Внешне - чисто Порш Кайен или макан...
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61k
pynh Час назад
открываешь такой двери после езды по лужам и на тебя приятно капает грязь
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Добрый Бабайка

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