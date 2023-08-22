Не уступил дорогу и подбил реанимационный автомобиль

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В субботу в Ижевске водитель автомобиля Киа Церато не пропустил спешащий на вызов автомобиль реанимации. Из-за аварии на вызов была направлена другая машина, медицинская помощь пациенту была оказана своевременно.
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Хорошо, хоть люди не пострадали...
Может там твоя мама умирает, или ребёнок, а они к ним спешат на выручку?