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Не уступил дорогу и подбил реанимационный автомобиль

Не уступил дорогу и подбил реанимационный автомобиль

Автор:
22 августа 2023 11:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скорая помощь   
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В субботу в Ижевске водитель автомобиля Киа Церато не пропустил спешащий на вызов автомобиль реанимации. Из-за аварии на вызов была направлена другая машина, медицинская помощь пациенту была оказана своевременно.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скорая помощь   
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9  комментариев
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470
Человек Разумный 2 часа назад
Ну спешила тут скорая или нет разницы нет. Спешащие на вызов включают проблесовый маячок и спецсигнал. Ехали на зеленый, водитель легковушки в глаза долбился, банальное дтп из-за оленя
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7k
vasilykopkov Полчаса назад
Соулу ни за что прилетело, жаль машинку.
Хорошо, хоть люди не пострадали...
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40k
Example 6.2.6 51 минуту назад
Он там в каком состоянии ехал, обычно спец сигнал и световые маяки - заметны со значительного расстояния. И в целом понятно, что машина экстренных служб с такой сигнализацией не за чебуреками едет. Где- то беда случилась, и ты обязан снизить скорость или вообще остановится и обеспечить бесприпятственный проезд экстренной службе.
Может там твоя мама умирает, или ребёнок, а они к ним спешат на выручку?
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187
Arts Sitnikov Час назад
Недавно подобный пост про ДТП с полицией был.. и снова очередной слепоглухонемой за рулем.((( Хорошо хоть, что ни кто не пострадал, включая пациента реанимобиля..
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19k
Bill 2 часа назад
Такое впечатление, что как специально бросился под колеса.
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2k
kuchipachi 2 часа назад
а куда хотел повернуть водитель кии? или он хотел развернуться?
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55k
dima423 2 часа назад
че за дерьмовый регистратор у скорой...)
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