Не уступил дорогу и подбил реанимационный автомобиль

В субботу в Ижевске водитель автомобиля Киа Церато не пропустил спешащий на вызов автомобиль реанимации. Из-за аварии на вызов была направлена другая машина, медицинская помощь пациенту была оказана своевременно.

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В субботу в Ижевске водитель автомобиля Киа Церато не пропустил спешащий на вызов автомобиль реанимации. Из-за аварии на вызов была направлена другая машина, медицинская помощь пациенту была оказана своевременно. 2023-08-22T11:24:13+03:00