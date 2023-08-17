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Всё успел нарушить, или ещё что-то осталось?

Всё успел нарушить, или ещё что-то осталось?

Автор:
17 августа 2023 11:14
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Санкт-Петербурге на пересечении Дыбенко и Большевиков водитель автомобиля Хюндай Соната на запрещающий сигнал светофора проехал прямо по полосе, движение по которой подразумевает только поворот направо, и врезался в автобус. Также интересна работа его тормозной системы.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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13  комментариев
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76k
Viktor 2 часа назад
Ну ещё наверное пьяный, без прав, на угнанной машине! Кто может ещё добавить?
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993
Дмитрий Грачёв Полчаса назад
Кажись успел!
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57k
Олег 57 минут назад
Почему не БМВ ?
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