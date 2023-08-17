Всё успел нарушить, или ещё что-то осталось?

В Санкт-Петербурге на пересечении Дыбенко и Большевиков водитель автомобиля Хюндай Соната на запрещающий сигнал светофора проехал прямо по полосе, движение по которой подразумевает только поворот направо, и врезался в автобус. Также интересна работа его тормозной системы.

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