Всё успел нарушить, или ещё что-то осталось?

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В Санкт-Петербурге на пересечении Дыбенко и Большевиков водитель автомобиля Хюндай Соната на запрещающий сигнал светофора проехал прямо по полосе, движение по которой подразумевает только поворот направо, и врезался в автобус. Также интересна работа его тормозной системы.
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