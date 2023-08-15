Ремонт автомобиля Hyundai Tucson по цене двух новых аналогичных автомобилей

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Немецкий бизнесмен Тилль Вестберг приобрёл Hyundai ix35 FCEV в 2016 году за 50 200 евро. Из-за отсутствия развитой инфраструктуры ему приходилось проезжать по 114 километров, чтобы заправиться водородом. Несмотря на это, он был вполне доволен покупкой: её разгонной динамикой, бесшумным движением и общим запасом хода в 450–500 километров. Кроссовер безотказно работал в течение семи лет, пробег за это время составил 84 тысячи километров.Однажды водородомобиль без видимой причины просто отказался запускаться, раз за разом выдавая ошибку на экране. Когда хозяин обратился на сервис, ремонт оценили почти в 104 тысячи евро. Большая часть этой суммы — 84 875 евро без учёта налогов — это цена нового блока топливных элементов. Она обусловлена тем, что для своего времени ix35 FCEV был почти экспериментальной машиной с применением дорогих технологий. Его выпустили небольшим тиражом, и существующий запас комплектующих на замену весьма ограничен.Hyundai ix35 FCEV (на некоторых рынках был известен как Tucson Fuel Cell) со 100-киловаттным электромотором, блоком топливных ячеек и расположенным под полом баллоном для водорода выпускался с 2013 по 2018 год. На смену ему пришёл более совершенный кроссовер Nexo, который изначально разрабатывали как водородомобиль, а не путём конверсии модели с ДВС. Машина предлагается в Европе в основном по подписке, а случае поломки новый электрохимический генератор для Nexo обойдётся в 41 650 евро, при этом производитель даёт на него отдельную 10-летнюю гарантию.