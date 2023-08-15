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Ремонт автомобиля Hyundai Tucson по цене двух новых аналогичных автомобилей

Ремонт автомобиля Hyundai Tucson по цене двух новых аналогичных автомобилей

Автор:
15 августа 2023 14:44
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   курьёз   машина   ремонт   
1941
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Владелец кроссовера Hyundai Tucson (ix35) FCEV, оснащенного водородным двигателем получил абсурдный счет за ремонт на 114 000 долларов или 11.3 миллиона рублей. Автомобиль работал без проблем в течение 7 лет, прежде чем случилась дорогостоящая поломка. В компании признали, что экономического смысла в этом нет, и теперь пытаются найти для клиента альтернативное решение.

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Метки: Hyundai   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   курьёз   машина   ремонт   
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20  комментариев
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14k
Kostick Час назад
за 7 лет 84 тысячи? да ещё и гонять на заправку 114 км?
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1k
Андерсен 2 минуты назад
Если бы не мелочился и взял на ядерном реакторе - до сих пор ездил бы без остановки
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11k
Сергей Попов 20 минут назад
Иными словами производитель признался, что по сути некоторые модели автомобилей продаются значительно ниже себестоимости по ряду причин. Одни - просто для посмотреть на спрос. Другие - с расчетом на то, что на них предоставляется государственная субсидия. Третьи - просто понты. Четвертые - с расчетом на удешевление, когда производство будет массовым. До четвертого варианта доходят очень немногие модели, если что. И модель из статьи - явно также не относится к 4 варианту. Так что самый простой вариант - просто купить новый автомобиль. В общем ничего нового в мире зеленой энергетики...
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1k
raael13 24 минуты назад
Задачка. Сколько угля бюргеры должны сжечь, чтобы выработать экологически чистый водород, для заправки всей техники которая у них есть ?
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88k
7guest 38 минут назад
Я бы не рискнул ездить на бочке с водородом, учитывая его повышенную текучесть.
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7k
Горец Ю 39 минут назад
А нам пытаются рассказывать о немца хз, помешанных на экономии.
Купить экспериментальный водородный кроссовер?!((((
Экономить это ездить на двухместном авто с 20-ю хомяками в паспорте.
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23k
SolomonA Час назад
Тем не менее - из современных технологий только топливные элементы по-настоящему экологичны и удобны: заправка водородом не занимает много времени, электричество вырабатывается "на борту", в отличие от литий-ионных аккумуляторов, электричестов для которых вырабатывается на электростанцияж, к большинству из которых также есть вопросы в плане экологии. Но водородные элементы - это дорого и их применение требует развития инфраструктуры. Так что прогрессом пожертвовали в угоду прибыли и популизму.
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29k
Юрьевич Час назад
Для мелкотиражного экспериментального автомобиля - это нормально. Что удивительного то?
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3k
Диагноз 2 часа назад
Зеленая энергетика имхо...
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90k
Херанука Паибалу 2 часа назад
шах и мат !
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Добрый Бабайка

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