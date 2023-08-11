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Электромобиль Lucid Air Sapphire мощностью 1234 л.с. способен разогнаться 0 до 100 км/ч за 1,89 секунды

Электромобиль Lucid Air Sapphire мощностью 1234 л.с. способен разогнаться 0 до 100 км/ч за 1,89 секунды

Автор:
11 августа 2023 14:44
Сообщество : Автомир
Метки: Lucid   Lucid Air   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   суперкар   электромобиль   
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Компания Lucid представила 1234-сильную версию своего электрического седана Lucid Air Sapphire. Новинка может развить максимальную скорость в 330 км/ч. Заявленные Lucid цифры очень близки к рекордам Rimac Nevera. Автомобиль превосходит своего прямого конкурента Tesla Model S Plaid по мощности, динамике, максимальной скорости и запасу хода, но сильно проигрывает в доступной цене.
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Метки: Lucid   Lucid Air   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   суперкар   электромобиль   
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4  комментария
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32k
Ego sum qui sum Час назад
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qwertykey 24 минуты назад
Лучше бы изобрели телепорт. И не надо никаких секунд до 100км/ч
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34k
АнтонПолднев Час назад
Ёшкин дрын. Я 10 лет отъездил на спортах в том числе на Kawasaki 1400. Но таких показателей нет. Даже Kawasaki H2R не показывает таких результатов у него 2,5
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1k
vargas 2 часа назад
Завтра привозите, послезавтра нинннада уже.
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