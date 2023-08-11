Электромобиль Lucid Air Sapphire мощностью 1234 л.с. способен разогнаться 0 до 100 км/ч за 1,89 секунды

Lucid объявила окончательные производственные спецификации, показатели производительности и цены на Lucid Air в исполнении Sapphire. Sapphire приводится в движение трехмоторной силовой установкой Lucid, разработанной и построенной другим американским производителем электромобилей. Он имеет один электродвигатель спереди и двухмоторную установку сзади. Суммарная выходная мощность составляет 1234 л.с.



Lucid утверждает, что время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 1,89 секунды, от 0 до 200 км/ч - за 3,84 секунды, а расстояние в четверть мили или 402 метра - за 8,95 секунды с выходной скоростью 254 км/ч. Максимальная скорость составляет 330 км/ч. Помимо максимальной скорости, эти показатели очень близки к рекордам, установленным полностью электрическим гиперкаром Rimac Nevera.



Американский автопроизводитель также утверждает, что это первый в мире полностью электрический роскошный суперспортивный седан.



Lucid внесла несколько усовершенствований, чтобы помочь водителю держать под контролем эти 1200 лошадей. Автомобиль получил сделанные на заказ колеса Aero Sapphire (20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади), алюминиевую крышу для снижения центра тяжести и шины Michelin Pilot Sport 4S со специальным составом Sapphire.