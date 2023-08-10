Новый роскошный электрический внедорожник Cadillac Escalade IQ

В Escalade IQ 5697 миллиметров длины, 2389 миллиметров ширины и 1934 миллиметра высоты, а расстояние между осями — 3460 миллиметров. Новинка всего на 69 миллиметров короче удлинённого Escalade ESV, но превосходит его по колёсной базе на 53 миллиметра.



В электромобиле видны мотивы бензиновых Escalade, однако у IQ-версии коэффициент аэродинамического сопротивления на 15% меньше. У машины плоское днище, активные аэродинамические элементы спереди, литые диски диаметром 24 дюйма с минимизирующим завихрения воздуха узором. У панорамной крыши нет классической шторки, за защиту салона от жары отвечает специальная плёнка.



Фары и фонари — с классическим вертикальным дизайном семейства Escalade. Спереди они дополнены светящимися секциями на «решётке радиатора» и эмблемой. Сзади необычно выглядит широкий третий стоп-сигнал с «волной» посередине. Под капотом располагается багажный отсек объёмом 345 литров.



Из интересных опций выделяется электропривод всех пяти дверей. Причём водительская может открываться автоматически, почувствовав приближение владельца. Интерьер отделывают в спортивном или респектабельном стиле. Уверяют, что качество материалов встало на один уровень с представителями «большой немецкой тройки» аналогичного класса.



Как и флагманский электролифтбек Celestiq, кроссовер Escalade IQ получил 55-дюймовый дисплей. Он изогнутый, а в его торцы встроены динамики. Ниже расположен 11-дюймовый дисплей, отвечающий за климат-контроль и настройки машины. Для задних пассажиров есть пара экранов по 12,6 дюйма.



Если заказать раздельные VIP-кресла с обогревом, вентиляцией, массажёрами и индивидуальными настройками положения, для управления всеми их функциями появится сенсорная панель на консоли между сиденьями. У топовой аудиосистемы AKG может быть 36, либо 40 динамиков. В последнем случае дополнительные четыре колонки ставятся в задние подголовники.



У Cadillac Escalade IQ трёхрядный салон, есть система полуавтономного вождения Super Cruise, камеры кругового обзора высокой чёткости и множество других опций, знакомых по премиальным моделям. Имеется пневмоподвеска с диапазоном перемещения кузова 75 миллиметров. Управляемость и маневренность улучшает полноуправляемое шасси, а также «режим краба», в котором машина едет по диагонали.



Двухмоторная силовая установка выдаёт 760 лошадиных сил на пике и 689 сил в обычном режиме. Разгон до 60 миль/ч (97 км/ч) займёт меньше пяти секунд. Допустимая полная масса прицепа превышает 3,6 тонны. Разработчики обещают запас хода до 724 километров на 200-киловаттном аккумуляторе. Зарядка может осуществляться током до 800 вольт.



Старт продаж ожидается летом 2024 года со стартовой ценой около 130 000 долларов (12 700 000 рублей по текущему курсу). И вот по этому параметру Cadillac Escalade IQ уступает родственному лифтбеку Celestiq, который успел подорожать до начала поставок. За него нужно выложить как минимум 340 000 долларов (33 183 000 рублей).