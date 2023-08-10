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Новый роскошный электрический внедорожник Cadillac Escalade IQ

Новый роскошный электрический внедорожник Cadillac Escalade IQ

Автор:
10 августа 2023 16:05
Сообщество : Автомир
Метки: Cadillac   Escalade   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
946
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Cadillac представил новую версию большого внедорожника - Escalade IQ. Автомобиль стал полностью электрическим, имеет длину 5.7 метров, огромный 55-дюймовый экран, силовую установку мощностью 760 лошадиных сил, а дальность хода на одной зарядке достигает 724 километров.
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Метки: Cadillac   Escalade   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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3  комментария
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БамбарбияКиргуду Час назад
А где прицеп с дизельным генератором?
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Murych 15 минут назад
Как Лиса любит говорить: Эскалада
.
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Добрый Бабайка

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