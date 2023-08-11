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В Японии начнётся выпуск обновленного Land Cruiser 70 родом из 80-х

В Японии начнётся выпуск обновленного Land Cruiser 70 родом из 80-х

Автор:
11 августа 2023 16:05
Сообщество : Автомир
Метки: Land Cruiser   Toyota   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   внедорожник   завод   машина   
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Toyota Land Cruiser 70 пожалуй наиболее уважаемый и заслуженный японский внедорожник. Свой высокий авторитет он получил за повышенную надежность и отличную проходимость. Впервые он появился в далеком 1984 году и почти в неизменном виде выпускается до сих пор. Еще недавно ходили слухи, что Тойота собирается снять автомобиль с производства, но в компании заявили, что ветеран не только останется на конвейере, но и обретет вторую молодость.
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Метки: Land Cruiser   Toyota   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   внедорожник   завод   машина   
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4  комментария
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25k
Михаил Сметанкин 43 минуты назад
Люди из прошлого: В будущем все машины будут летать!
Настоящее: Мы будем производить обновленные старые автомобили.
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2k
BAMBRA Полчаса назад
Тому кто выбирает 70-ку глубоко пофиг апгрейды и прочие улучшайзинги. И ещё, 4,5-литровый турбодизель V8 на 205 л.с. на самом деле бензиновый. Но автору сего обзора не воспрещается залить туда столяры. Будет ещё о чем запилить пост.
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34k
АнтонПолднев 42 минуты назад
Автомат точно не в кассу. Только ручка.
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1k
Александр Голованов 2 часа назад
Для фанатов и любителей.
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