В Японии начнётся выпуск обновленного Land Cruiser 70 родом из 80-х

Секрет популярности Land Cruiser 70 довольно прост и проистекает из его конструкции. Это относительно простая рамная машина с классической трансмиссией типа Part Time с жестко подключаемым полным приводом и двумя неразрезными мостами. Новинкой 2023 года стал новый 4-цилиндровый турбодизельный мотор объемом 2,8 л мощностью 204 л.с. Агрегат хорошо зарекомендовал себя на Prado и Hilux, но для любителей по-настоящему «кондовых» решений в гамме сохранился старый 4,5-литровый турбодизель V8 на 205 л.с. Интересно, что в пару к новому агрегату, впервые после 20-летнего перерыва, приложили автоматическую коробку передач, тогда как версию с V8 с агрегатировали с 5-ступенчатой «механикой».



Главной изюминкой Land Cruiser 70 образца 2023 года стала обновленная внешность. Внедорожнику возвратили традиционный дизайн с круглыми фарами, крупными поворотниками и огромной старорежимной надписью TOYOTA на решетке радиатора. Кроме того полностью перекроили оперение: заузили фасад, выделив тем самым передние крылья, отчего новая 70-ка стала сильно похожа на машину первой серии образца середины 1980-х. Единственным, на мой взгляд, неудачным стилистическим решением стали перенесенные с кузова на бампер задние фонари.



Сообразно современным реалиям доработали интерьер и оснащение. Теперь 70-ка получила новую приборную панель с крохотным 4-дюймовым экраном маршрутного компьютера, современную мультимедиасистему с экраном на 7" и руль с кнопками управления. В остальном передняя панель сохранилась как на машине предыдущей генерации. Помимо этого 70-ка обзавелась автоматическим переключателем света фар и системой распознавания разметки. Последняя выполняет исключительно уведомительную функцию и в управлении машиной не участвует.



На радость всем поклонниками марки, выпускать новый внедорожник будут в Японии, на своем «историческом» заводе в префектуре Айти. Как и другие модели марки, в официальном порядке Land Cruiser 70 в России можно не ждать. Впрочем, параллельный импорт никто не отменял, но стоимость машины вероятно выйдет очень высокой. По крайней мере 70-ки текущего поколения в нашей стране продаются по цене 7-8 млн рублей!