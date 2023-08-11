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JAC официально представила пикап T8 Pro в России. Продажи уже начались

JAC официально представила пикап T8 Pro в России. Продажи уже начались

Автор:
11 августа 2023 13:57
Сообщество : Автомир
Метки: JAC   T8 Pro   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   пикап   
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На российском сайте компании JAC появилась информация о комплектации пикапа JAC T8 Pro и его цена. Минимальная стоимость автомобиля составляет 2,82 миллиона рублей за версию с бензиновым двигателем.
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Метки: JAC   T8 Pro   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   пикап   
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7  комментариев
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5k
Трям Час назад
Москвич Т8 ?
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2k
SmartCat101 57 минут назад
ну если выбирать между приорой и этим чудом, то тут выбор очевиден
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517
OG Час назад
Я не понял, что это за дырка с проводами торчит под монитором (экран) 3 фото
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−16
сотрудний скази Час назад
в китае, он в 2 раза дешевле стоит
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