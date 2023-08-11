JAC официально представила пикап T8 Pro в России. Продажи уже начались

На «восьмёрку» ставится тот же двухлитровый дизель мощностью 139 лошадиных сил, что и на исключённый из гаммы марки на российском рынке пикап T6. А вот бензиновый агрегат теперь объёмом 2,4 литра и отдачей 204 силы (было 2 литра и 177 л.с.). Автоматической коробки так и не появилось, к обоим двигателям прилагается 6-ступенчатая «механика».



Схема трансмиссии и ходовой части стандартная для пикапов. JAC T8 Pro рамный, с двухрычажкой спереди и жёстким мостом на рессорах сзади. Полный привод реализован по схеме part-time. Заявленный клиренс 220 миллиметров.



Кузов и кабина модели Т8 Pro — от пикапа Т6. Размеры грузового отсека у машин идентичные, грузить можно до 900 килограммов. А вот передняя панель у «восьмёрки» полностью новая, с цифровой приборкой и вертикальным дисплеем медиасистемы диагональю 10,4 дюйма.



В единственную комплектацию под названием Full Extra включены ксеноновые фары, две подушки безопасности, обогрев передних сидений, система бесключевого доступа, «кожаный» салон, кондиционер, камеры кругового обзора, парктроник спереди и сзади, датчик света, круиз-контроль, электроскладывание зеркал, литые диски диаметром 18 дюймов.



JAC T6 убран из линейки китайской марки, однако его производство запущено на бывшем заводе Mazda-Sollers во Владивостоке под брендом «Соллерс». Название модели пока не обнародовано. Вся официальная информация о локализованном пикапе появится во время официальной презентации в сентябре.