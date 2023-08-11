Рейтинг самых ломучих кроссоверов и внедорожников

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Британское издание What Car? и MotorEasy составили рейтинг 20 самых ненадёжных кроссоверов и внедорожников с пробегом. Он основан на опросе 24 тысяч владельцев машин возрастом от шести до 20 лет. Большинство попавших в список моделей можно встретить на российском вторичном рынке.
Антирейтинг кроссоверов и внедорожников с пробегом, которые ломаются чаще остальных (от лучших — к худшим):
20. Nissan Qashqai (2014–2021 годы) дизельный
19. Hyundai Tucson (2015–2020 годы)
18. Jaguar F-Pace
17. Nissan X-Trail (2017–2014 годы)
16. BMW X5 (2013–2018 годы)
15. Volkswagen Tiguan (2007–2016 годы)
14. Kia Sorento (2010–2015 годы)
13. Range Rover (2013–2022 годы)
12. Hyundai Santa Fe (2013–2018 годы)
11. BMW X1 (2009–2015 годы) дизельный
10. Nissan Qashqai (2007–2013 годы) дизельный
9. Dacia Duster (2013–2018 годы)
8. Audi Q7 (2006–2015 годы)
7. Nissan Qashqai (2014–2021 годы) бензиновый
6. Ford Kuga (2008–2013 годы)
5. Nissan X-Trail (2014–2021 годы)
4. Range Rover Evoque (2011–2019 годы)
3. Land Rover Discovery Sport
2. Peugeot 2008 (2013–2019 годы)
1. Land Rover Discovery (2004–2017 годы)
Респонденты рассказали о том, с какими поломками сталкивались за последние два года, в какую сумму обошёлся ремонт и сколько времени он занял. Так, наименее ломучими оказались дизельные Nissan Qashqai второго поколения с рейтингом надёжности 74%: в основном владельцы жаловались на кондиционер, аккумулятор и тормозную систему. В трёх четвертях случаев устранение неисправностей стоило менее 500 фунтов (62 тысячи рублей). При этом тот же кроссовер в бензиновом исполнении оказался в первой десятке (рейтинг 64,4%) из-за проблем с двигателем, и его ремонт в среднем вышел заметно дороже.
У возглавивших антирейтинг Land Rover Discovery третьего и четвёртого поколений (надёжность 46%) самыми проблемными назвали двигатель и подвеску. Также были жалобы на аккумулятор, тормоза, электрику и топливную систему. В четверти случаев внедорожники отремонтировали за один день, в половине — менее чем за неделю. При этом 50% владельцев заплатили за ремонт до 750 фунтов (94 тысячи рублей), 24% — свыше 1500 фунтов (187 тысяч рублей).
20. Nissan Qashqai (2014–2021 годы) дизельный
19. Hyundai Tucson (2015–2020 годы)
18. Jaguar F-Pace
17. Nissan X-Trail (2017–2014 годы)
16. BMW X5 (2013–2018 годы)
15. Volkswagen Tiguan (2007–2016 годы)
14. Kia Sorento (2010–2015 годы)
13. Range Rover (2013–2022 годы)
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12. Hyundai Santa Fe (2013–2018 годы)
11. BMW X1 (2009–2015 годы) дизельный
10. Nissan Qashqai (2007–2013 годы) дизельный
9. Dacia Duster (2013–2018 годы)
8. Audi Q7 (2006–2015 годы)
7. Nissan Qashqai (2014–2021 годы) бензиновый
6. Ford Kuga (2008–2013 годы)
5. Nissan X-Trail (2014–2021 годы)
4. Range Rover Evoque (2011–2019 годы)
3. Land Rover Discovery Sport
2. Peugeot 2008 (2013–2019 годы)
1. Land Rover Discovery (2004–2017 годы)
Респонденты рассказали о том, с какими поломками сталкивались за последние два года, в какую сумму обошёлся ремонт и сколько времени он занял. Так, наименее ломучими оказались дизельные Nissan Qashqai второго поколения с рейтингом надёжности 74%: в основном владельцы жаловались на кондиционер, аккумулятор и тормозную систему. В трёх четвертях случаев устранение неисправностей стоило менее 500 фунтов (62 тысячи рублей). При этом тот же кроссовер в бензиновом исполнении оказался в первой десятке (рейтинг 64,4%) из-за проблем с двигателем, и его ремонт в среднем вышел заметно дороже.
У возглавивших антирейтинг Land Rover Discovery третьего и четвёртого поколений (надёжность 46%) самыми проблемными назвали двигатель и подвеску. Также были жалобы на аккумулятор, тормоза, электрику и топливную систему. В четверти случаев внедорожники отремонтировали за один день, в половине — менее чем за неделю. При этом 50% владельцев заплатили за ремонт до 750 фунтов (94 тысячи рублей), 24% — свыше 1500 фунтов (187 тысяч рублей).
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили машина поломка рейтинг
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Видимо, ломкость приносит хорошие деньги, в отличии от надёжности!
Пи, си,. : особенно ломкость с нужного временного периода, например , сразу после окончания гарантии, да и во время гарантии не всё бесплатно, всё равно расходники у дилеров заставляют покупать...
что в этом списке делает нисан?
И вообще , где наша нива? Почему в список не включили? Или места не хватило?
5. Nissan X-Trail (2014–2021 годы)
Чет не понял
А вот и источник: https://www.whatcar.com/news/most-and-least-reliable-older-suvs/n24666#5https://www.whatcar.com/news/most-and-least-reliable-older-suvs/n24666#5