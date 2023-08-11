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Рейтинг самых ломучих кроссоверов и внедорожников

Рейтинг самых ломучих кроссоверов и внедорожников

Автор:
11 августа 2023 15:33
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   поломка   рейтинг   
2614
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Британское издание What Car? и MotorEasy составили рейтинг 20 самых ненадёжных кроссоверов и внедорожников с пробегом. Он основан на опросе 24 тысяч владельцев машин возрастом от шести до 20 лет. Большинство попавших в список моделей можно встретить на российском вторичном рынке.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   поломка   рейтинг   
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20  комментариев
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27k
pokevon 2 часа назад
Японские производители из Тойоты признали Тойоту Лэнд Круизер 80 наиболее не выгодной моделью: на неё было продано меньше всего запчастей в сравнении с другими моделями производителя.
Видимо, ломкость приносит хорошие деньги, в отличии от надёжности!

Пи, си,. : особенно ломкость с нужного временного периода, например , сразу после окончания гарантии, да и во время гарантии не всё бесплатно, всё равно расходники у дилеров заставляют покупать...
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10k
Бритва 21 минуту назад
зачем миру столько разновидностей автомобилей?
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2k
SmartCat101 23 минуты назад
это не рейтинг а перечень машин которые знает автор !!!
что в этом списке делает нисан?
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7k
Джордж. Вашингтон. Полчаса назад
Заметьте, ни Нивы, ни УАЗика в антирейтинге нет
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6k
semsi 40 минут назад
а jeep самые надёжные? что в рейтинге нет
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7k
evenSeven 51 минуту назад
А мерс где? 167-я серия вышла мягко говоря неудачной. Что GLE, что GLS
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13k
gavrosh 52 минуты назад
Ссылка youtu.be
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5k
Игорь Мастер Час назад
Чем сложнее техника - тем проще она ломается.
И вообще , где наша нива? Почему в список не включили? Или места не хватило?
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10k
Сол Гудман Час назад
17. Nissan X-Trail (2017–2014 годы)
5. Nissan X-Trail (2014–2021 годы)
Чет не понял
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48k
Элек Мек Час назад
В дурных руках и х.у.й пистолет.
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4k
Pechenegiatakuyt Час назад
Nissan прям 5 раз встречается в списке.
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6
Vergüenza Ajena Pechenegiatakuyt 39 минут назад
Заказуха от конкурентов.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Я бы уговорил...
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28k
Lehoia 2 часа назад
В семейном гараже два Икстрейла подряд. Первый в старом кузове, прослужил 8 лет, кроме ТО не делали ничего. Второй-дизельный, ходит уже 4-ый год, такая же фигня, один раз какую-то хрень поменяли-по требованию завода-бесплатно, а так-тоже только ТО. А они его на пятое место воткнули
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163
Arts Sitnikov 2 часа назад
В общей массе возможно.. Но у меня был Land Rover Discovery 3 V8 HSE 2006 г.. брал в 2010 году с пробегом 96000 км и за 5 лет эксплуатации (город, трасса, бездорожье, лютое бездорожье) на 160 000 км пробега только ступицу поменял.. Все остальное, включая пневму работало как часы..
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