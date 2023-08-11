Рейтинг самых ломучих кроссоверов и внедорожников

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Антирейтинг кроссоверов и внедорожников с пробегом, которые ломаются чаще остальных (от лучших — к худшим):20. Nissan Qashqai (2014–2021 годы) дизельный19. Hyundai Tucson (2015–2020 годы)18. Jaguar F-Pace17. Nissan X-Trail (2017–2014 годы)16. BMW X5 (2013–2018 годы)15. Volkswagen Tiguan (2007–2016 годы)14. Kia Sorento (2010–2015 годы)13. Range Rover (2013–2022 годы)12. Hyundai Santa Fe (2013–2018 годы)11. BMW X1 (2009–2015 годы) дизельный10. Nissan Qashqai (2007–2013 годы) дизельный9. Dacia Duster (2013–2018 годы)8. Audi Q7 (2006–2015 годы)7. Nissan Qashqai (2014–2021 годы) бензиновый6. Ford Kuga (2008–2013 годы)5. Nissan X-Trail (2014–2021 годы)4. Range Rover Evoque (2011–2019 годы)3. Land Rover Discovery Sport2. Peugeot 2008 (2013–2019 годы)1. Land Rover Discovery (2004–2017 годы)Респонденты рассказали о том, с какими поломками сталкивались за последние два года, в какую сумму обошёлся ремонт и сколько времени он занял. Так, наименее ломучими оказались дизельные Nissan Qashqai второго поколения с рейтингом надёжности 74%: в основном владельцы жаловались на кондиционер, аккумулятор и тормозную систему. В трёх четвертях случаев устранение неисправностей стоило менее 500 фунтов (62 тысячи рублей). При этом тот же кроссовер в бензиновом исполнении оказался в первой десятке (рейтинг 64,4%) из-за проблем с двигателем, и его ремонт в среднем вышел заметно дороже.У возглавивших антирейтинг Land Rover Discovery третьего и четвёртого поколений (надёжность 46%) самыми проблемными назвали двигатель и подвеску. Также были жалобы на аккумулятор, тормоза, электрику и топливную систему. В четверти случаев внедорожники отремонтировали за один день, в половине — менее чем за неделю. При этом 50% владельцев заплатили за ремонт до 750 фунтов (94 тысячи рублей), 24% — свыше 1500 фунтов (187 тысяч рублей).