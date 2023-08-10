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Представлен Venom F5 Revolution - 1844-сильный зверь

Представлен Venom F5 Revolution - 1844-сильный зверь

Автор:
10 августа 2023 15:18
Сообщество : Автомир
Метки: Hennessey   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   веном   гиперкар   машина   
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Американский автопроизводитель Hennessey Special Vehicles представил новый дорожно-трековый родстер - Venom F5 Revolution. Гиперкар будет выставлен 18 августа в Монтерее на автошоу The Quail.
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Метки: Hennessey   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   веном   гиперкар   машина   
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2  комментария
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
Для чего это отверстие в сиденьях размером с кирпич?
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32k
Ego sum qui sum Полчаса назад
фигня, даже багажника нет
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