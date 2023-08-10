Представлен Venom F5 Revolution - 1844-сильный зверь

Hennessey Venom F5 Revolution Roadster построен по тому же принципу, что и одноимённое купе, показанное в начале года. Он получил аэродинамический обвес, включающий увеличенные передний сплиттер и задний диффузор, канарды на переднем бампере и массивное антикрыло. Сверху установлен воздухозаборник, который немного нависает над салоном, когда цельная быстросъёмная панель крыши убрана.



Программа доработок включает перенастроенную подвеску, новые колёса и телеметрическую систему для фиксации достижений на треке. Производитель говорит, что в исполнении Revolution родстер генерирует больше прижимной силы, а также отличается улучшенной управляемостью и манёвренностью. При этом никаких конкретных характеристик новинки он не приводит.



Все версии Hennessey Venom F5 оснащаются одним и тем же двигателем под названием Fury («Ярость»). Это установленный внутри колёсной базы 6,6-литровый турбированный V8, развивающий 1844 л.с. и 1617 Нм. Он сочетается с семиступенчатым «роботом», который передаёт всю мощность на задние колёса.



В Hennessey планируют построить только 12 экземпляров Venom F5 Revolution Roadster, все они уже распроданы. Цены, как и в случае с гражданским родстером, начинались с 3 миллионов долларов.