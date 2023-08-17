Индийская Mahindra показала свой новый электрический внедорожник

Точной даты выхода серийного Thar.e пока нет, но в Mahindra & Mahindra уже поделились кое-какими техническими подробностями. Так, товарный внедорожник будет выпускаться с двумя вариантами колёсной базы: 2775 или 2975 мм. Полный привод инженеры реализуют за счёт применения пары электромоторов. Их позаимствуют из каталога Volkswagen. На передней оси установят 109-сильный двигатель, на задней — 286-сильный. Крутящий момент — 135 и 535 Нм соответственно. Клиентам предложат несколько батарей на выбор. Наиболее ёмкая — 80 кВт·ч, с ней запас хода достигает 450 км.



Возможную стоимость Thar.e пока также не озвучивают.