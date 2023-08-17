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Индийская Mahindra показала свой новый электрический внедорожник

Индийская Mahindra показала свой новый электрический внедорожник

Автор:
17 августа 2023 15:08
Сообщество : Автомир
Метки: Mahindra   Автовсячина   Индия   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   электромобиль   
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Индийский автопроизводитель Mahindra & Mahindra показал публике свой новый рамный внедорожник Thar.e с необычным угловатым дизайном, вынесенными наружу дверными петлями и электрической силовой установкой. Автомобиль пока концептуальный и несёт в себе две функции. Первая — анонс товарного электромобиля, а вторая — демонстрация свежего направления в дизайне марки, известной в мире сразу несколькими копиями продукции Jeep.
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Метки: Mahindra   Автовсячина   Индия   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   электромобиль   
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7  комментариев
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1k
Sumrak58100 Час назад
Сама понятие электромобиль-внедорожник какое-то очень сомнительное.
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1k
Алексей Гулевич Час назад
купил себе Машиндру
звучит
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9
устал я от вас Алексей Гулевич 54 минуты назад
не потянешь..
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1k
Антон Час назад
А разве в Индии правый руль?
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234
danieldewitte Час назад
Машиндра и Машиндра, вполне себе благозвучно для России
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92k
sapér Vodička Час назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
ГАЗ-67. Реинкарнация.
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