Индийская Mahindra показала свой новый электрический внедорожник

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Индийский автопроизводитель Mahindra & Mahindra показал публике свой новый рамный внедорожник Thar.e с необычным угловатым дизайном, вынесенными наружу дверными петлями и электрической силовой установкой. Автомобиль пока концептуальный и несёт в себе две функции. Первая — анонс товарного электромобиля, а вторая — демонстрация свежего направления в дизайне марки, известной в мире сразу несколькими копиями продукции Jeep.
Точной даты выхода серийного Thar.e пока нет, но в Mahindra & Mahindra уже поделились кое-какими техническими подробностями. Так, товарный внедорожник будет выпускаться с двумя вариантами колёсной базы: 2775 или 2975 мм. Полный привод инженеры реализуют за счёт применения пары электромоторов. Их позаимствуют из каталога Volkswagen. На передней оси установят 109-сильный двигатель, на задней — 286-сильный. Крутящий момент — 135 и 535 Нм соответственно. Клиентам предложат несколько батарей на выбор. Наиболее ёмкая — 80 кВт·ч, с ней запас хода достигает 450 км.
Возможную стоимость Thar.e пока также не озвучивают.
Возможную стоимость Thar.e пока также не озвучивают.
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