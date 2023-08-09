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Для тушения компактного электромобиля Chevrolet Bolt потребовалось 41 600 литров воды

Для тушения компактного электромобиля Chevrolet Bolt потребовалось 41 600 литров воды

Автор:
09 августа 2023 13:31
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   пожар   экология   электромобиль   
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В городке Грейт-Хилл-Эстейтс, штат Массачусетс, посреди ночи вспыхнул электрический Chevrolet Bolt 2021. Автомобиль ожидал замены проблемной батареи, но не дождался её. Прибывшая на вызов пожарная бригада занялась ликвидацией очага возгорания, на что им потребовалось целых три часа.
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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   пожар   экология   электромобиль   
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6  комментариев
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1k
Провокатор 2 часа назад
Тушить литиевую батарею водой?!!! Что то мне подсказывает, что надо пену для этого использовать, как и для нефтепродуктов.
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6k
V2.Smirnov 50 минут назад
Литий тушить водой? Хотя тут, скорее, химия:

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6k
Андрей Час назад
А лисички
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли.

Море пламенем горит,
Выбежал из моря кит:
«Эй, пожарные, бегите!
Помогите, помогите!»

Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
И сушёными грибами.
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13k
Кыся 2 часа назад
Странные какие-то пожарные. Не знают, чем батарейки тушить.
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Добрый Бабайка

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