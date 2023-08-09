Для тушения компактного электромобиля Chevrolet Bolt потребовалось 41 600 литров воды

Для тушения спасателям не требовалось пробираться сквозь руины гаража — «Болт» стоял снаружи, на подъездной дорожке в сторонке от дома. Однако сбитое мощным напором воды пламя и не думало угасать: потушенный обугленный остов машины спустя полчаса вдруг загорелся снова. Пришлось использовать специальное приспособление для шланга, которое скользило по земле под днищем электромобиля и подавало воду на аккумулятор снизу.



В общей сложности на усмирение огня пожарным потребовалось 11 000 галлонов воды, или же свыше 41 кубометра.



И вот тут возникает вопрос: как происходило бы тушение пожара, если горящий электромобиль, скажем, находился в подземном паркинге, куда пожарная машина не смогла бы заехать и маневрировать в силу своих габаритов? От потолочных спринклеров в таких случаях толку мало.