Для тушения компактного электромобиля Chevrolet Bolt потребовалось 41 600 литров воды

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В городке Грейт-Хилл-Эстейтс, штат Массачусетс, посреди ночи вспыхнул электрический Chevrolet Bolt 2021. Автомобиль ожидал замены проблемной батареи, но не дождался её. Прибывшая на вызов пожарная бригада занялась ликвидацией очага возгорания, на что им потребовалось целых три часа.
Для тушения спасателям не требовалось пробираться сквозь руины гаража — «Болт» стоял снаружи, на подъездной дорожке в сторонке от дома. Однако сбитое мощным напором воды пламя и не думало угасать: потушенный обугленный остов машины спустя полчаса вдруг загорелся снова. Пришлось использовать специальное приспособление для шланга, которое скользило по земле под днищем электромобиля и подавало воду на аккумулятор снизу.
В общей сложности на усмирение огня пожарным потребовалось 11 000 галлонов воды, или же свыше 41 кубометра.
И вот тут возникает вопрос: как происходило бы тушение пожара, если горящий электромобиль, скажем, находился в подземном паркинге, куда пожарная машина не смогла бы заехать и маневрировать в силу своих габаритов? От потолочных спринклеров в таких случаях толку мало.
В общей сложности на усмирение огня пожарным потребовалось 11 000 галлонов воды, или же свыше 41 кубометра.
И вот тут возникает вопрос: как происходило бы тушение пожара, если горящий электромобиль, скажем, находился в подземном паркинге, куда пожарная машина не смогла бы заехать и маневрировать в силу своих габаритов? От потолочных спринклеров в таких случаях толку мало.
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Море пламенем горит,
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«Эй, пожарные, бегите!
Помогите, помогите!»
Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
И сушёными грибами.