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В Австралии ввели новую категорию в водительских правах под суперкары

В Австралии ввели новую категорию в водительских правах под суперкары

Автор:
08 августа 2023 17:13
Сообщество : Автомир
Метки: Австралия   Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   машина   права   штраф   
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Владельцам суперкаров в Южной Австралии в ближайшем будущем придётся открыть новую категорию в своих водительских удостоверениях. Она носит индекс U и предназначена как раз для быстрых и мощных автомобилей. Поправки в правила, ужесточающие требования к хозяевам спорт- и суперкаров, вступают в силу с 1 декабря 2024 года.

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Метки: Австралия   Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   машина   права   штраф   
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3  комментария
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3k
TeRMeeT 10 минут назад
Интересно что будет включать в себя экзамен на новую категорию? Показать лучший круг среди экзаменуемых в Альберт-Парке?)
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51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 11 минут назад
всё что мощнее 200-250 лошадок не опасно ?
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70
iskra 49 минут назад
Ну, вроде логично. Понятно, что для мощной и быстрой машины нужны навыки и реакция.
Поэтому настоящих гонщиков не так уж много.
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