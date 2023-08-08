В Австралии ввели новую категорию в водительских правах под суперкары

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Владельцам суперкаров в Южной Австралии в ближайшем будущем придётся открыть новую категорию в своих водительских удостоверениях. Она носит индекс U и предназначена как раз для быстрых и мощных автомобилей. Поправки в правила, ужесточающие требования к хозяевам спорт- и суперкаров, вступают в силу с 1 декабря 2024 года.
Всерьёз за дополнение законодательства австралийские чиновники взялись в 2022 году по инициативе главы штата Южная Австралия Петера Малинаускаса. Однако основной причиной стала серьёзная авария с участием Lamborghini Huracan, произошедшая в 2019 году. Тогда суперкар вылетел с дороги и насмерть сбил 15-летнюю девушку возле ресторана.
Помимо необходимости новой категории в правах, водителям суперкаров впредь грозят серьёзные штрафы за весьма необычные проступки. Так, если автомобилиста застигнут на дороге с отключёнными системами стабилизации, его накажут на 5 тысяч австралийских долларов или 320 000 рублей. А за совершение ДТП, в котором погибнут люди, водитель окажется за решёткой на срок до семи лет.
Под требования категории U попадают не конкретные марки и модели автомобилей, а любые машины с удельной мощностью, превышающей 375 л. с. на тонну. Для примера: тот же Huracan имеет 397 сил на тонну. При этом мощная и потенциально опасная в неумелых руках BMW M5 Competition — только 338.
Помимо необходимости новой категории в правах, водителям суперкаров впредь грозят серьёзные штрафы за весьма необычные проступки. Так, если автомобилиста застигнут на дороге с отключёнными системами стабилизации, его накажут на 5 тысяч австралийских долларов или 320 000 рублей. А за совершение ДТП, в котором погибнут люди, водитель окажется за решёткой на срок до семи лет.
Под требования категории U попадают не конкретные марки и модели автомобилей, а любые машины с удельной мощностью, превышающей 375 л. с. на тонну. Для примера: тот же Huracan имеет 397 сил на тонну. При этом мощная и потенциально опасная в неумелых руках BMW M5 Competition — только 338.
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Метки: Австралия Автовсячина ПДД авто автомир автомобили машина права штраф
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