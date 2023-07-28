«Я в Ислам перехожу!»: православный священник устроил аварию и дебош

Мужчина грозился отбить все, что можно сотрудникам полиции и звал на помощь митрополита Федора.
Православный священник, ранее судимый внештатный клирик храма Иоанна Кронштадского, устроил массовую аварию на пересечении улицы Качинцев с проспектом Жукова в Волгограде. После мужчина угрожал сотрудникам полиции ударами по детородным органам, призывал на помощь митрополита Федора и грозился принять Ислам.
Все происходящее сняли на видео очевидцы случившегося.
Мужчина с седой бородой и всклокоченными седыми волосами грязно ругается и ведет себя максимально неадекватно.
— Я сказал, я умру, да пошел ты, смотрите, ребята, есть священники? Где Федор, который за себя ратует? Посмотри, как твоего священника унижают!, — кричит на видео мужчина. — Ломайте меня, я не ссу, я тебе сам могу ногу сломать! Русского священника положили! Я в Ислам перехожу. Сейчас по яйцам дам тебе!
Не исключается, что священник мог перед тем как сесть за руль заранее отмечать государственный праздник — день крещения Руси, что установлен на 28 июля.
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святоши они такие.
Плесень он слизская, слушать его себя не уважать.
Ненужный для общества человечек - полезного труда не производит, только щеки надувает.