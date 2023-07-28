«Я в Ислам перехожу!»: православный священник устроил аварию и дебош

Мужчина с седой бородой и всклокоченными седыми волосами грязно ругается и ведет себя максимально неадекватно.





— Я сказал, я умру, да пошел ты, смотрите, ребята, есть священники? Где Федор, который за себя ратует? Посмотри, как твоего священника унижают!, — кричит на видео мужчина. — Ломайте меня, я не ссу, я тебе сам могу ногу сломать! Русского священника положили! Я в Ислам перехожу. Сейчас по яйцам дам тебе!