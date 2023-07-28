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«Я в Ислам перехожу!»: православный священник устроил аварию и дебош

«Я в Ислам перехожу!»: православный священник устроил аварию и дебош

Автор:
28 июля 2023 11:32
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Священник   авто   алкоголь   люди   
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Мужчина грозился отбить все, что можно сотрудникам полиции и звал на помощь митрополита Федора.

Православный священник, ранее судимый внештатный клирик храма Иоанна Кронштадского, устроил массовую аварию на пересечении улицы Качинцев с проспектом Жукова в Волгограде. После мужчина угрожал сотрудникам полиции ударами по детородным органам, призывал на помощь митрополита Федора и грозился принять Ислам.


Все происходящее сняли на видео очевидцы случившегося.

Мужчина с седой бородой и всклокоченными седыми волосами грязно ругается и ведет себя максимально неадекватно.


— Я сказал, я умру, да пошел ты, смотрите, ребята, есть священники? Где Федор, который за себя ратует? Посмотри, как твоего священника унижают!, — кричит на видео мужчина. — Ломайте меня, я не ссу, я тебе сам могу ногу сломать! Русского священника положили! Я в Ислам перехожу. Сейчас по яйцам дам тебе!

Не исключается, что священник мог перед тем как сесть за руль заранее отмечать государственный праздник — день крещения Руси, что установлен на 28 июля.

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Метки: Видео   ДТП   Священник   авто   алкоголь   люди   
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13  комментариев
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15k
Shtoppi 2 часа назад
<<Православный священник, ранее судимый внештатный клирик храма Иоанна Кронштадского, устроил массовую аварию на пересечении улицы Качинцев с проспектом Жукова в Волгограде. После мужчина угрожал сотрудникам полиции ударами по детородным органам, призывал на помощь митрополита Федора и грозился принять Ислам.>>
-------
святоши они такие.
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205
dee 3 минуты назад
в этой вся религия .....
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17k
Сергей 5 минут назад
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16k
_delphin_ 11 минут назад
Священник наоскорблял чувств верующих больше, чем все "эти ваши интернеты" вместе взятые. Но, уголовку будут клеить мемасикам в интернете....
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57k
Олег Полчаса назад
а не возбудить-ли дело за оскорбление чувств верующих? Он на пару лет наговорил
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5k
MPEG-8 Час назад
Кагор видно не свежий попался.
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30k
Григорий Час назад
"Где священики?". А будь это токарь, то он орал-бы - нету у вас настоящего 6-го разряда! Где здесь реальные токари?!
Плесень он слизская, слушать его себя не уважать.
Ненужный для общества человечек - полезного труда не производит, только щеки надувает.
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126
Homefighter 2 часа назад
Анафеме говорит предам вас, недостойные стражи проезжего тракта
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912
ruslan d 2 часа назад
Это бесы его крутят
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