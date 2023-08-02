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В Башкортостане мужчина угрожает взорвать гранату посреди дороги

В Башкортостане мужчина угрожает взорвать гранату посреди дороги

Автор:
02 августа 2023 10:49
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Башкортостан   Видео   военнослужащий   граната   люди   неадекват   чека   шоссе   
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«Подрывник» сбежал во время поездки на экспертизу, участок трассы перекрыли.

Мужчину зовут Ильдар Б., ему 39 лет. На добровольца возбуждено дело за оставление части, сегодня его должны были доставить на судебно-психиатрическую экспертизу, но во время поездки Ильдару удалось сбежать.

По предварительным данным, он достал гранату и угрожает её взорвать, требуя закрыть уголовное дело против него. Военный смог сбежать в районе заправки на Нагаевском шоссе. Сейчас дорога перекрыта.

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Метки: Башкортостан   Видео   военнослужащий   граната   люди   неадекват   чека   шоссе   
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4  комментария
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16k
Shtoppi 2 часа назад
<<По предварительным данным, он достал гранату и угрожает её взорвать, требуя закрыть уголовное дело против него.>>
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13k
Ivan 3 минуты назад
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10k
Алексей 17 минут назад
Я вот в Уфе живу,мне через сайт удается больше узнать что в Уфе происходит,как всегда в местных СМИ всё хорошо и спокойно
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10k
Борис Карабанов 49 минут назад
Шо, опять Башкирия? Не иначе, как Иремель шалит.
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