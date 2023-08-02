В Башкортостане мужчина угрожает взорвать гранату посреди дороги

Мужчину зовут Ильдар Б., ему 39 лет. На добровольца возбуждено дело за оставление части, сегодня его должны были доставить на судебно-психиатрическую экспертизу, но во время поездки Ильдару удалось сбежать.



По предварительным данным, он достал гранату и угрожает её взорвать, требуя закрыть уголовное дело против него. Военный смог сбежать в районе заправки на Нагаевском шоссе. Сейчас дорога перекрыта.