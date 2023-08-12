Пол провалился в магазине стройматериалов прямо под посетителями

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Очевидцы поделились фото и видео в соцсетях. Судя по кадрам, несколько человек успели убежать, но как минимум на одного посыпались коробки с товарами.
Местные СМИ пишут, что обошлось без пострадавших. Прокуратура начала проверку.
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