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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 557 постов • 34 подписчика подписаться
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Пол провалился в магазине стройматериалов прямо под посетителями

Пол провалился в магазине стройматериалов прямо под посетителями

Автор:
12 августа 2023 09:53
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Усть-Илимск   беда   люди   магазин стройматериалов   пол   фото   
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Очевидцы поделились фото и видео в соцсетях. Судя по кадрам, несколько человек успели убежать, но как минимум на одного посыпались коробки с товарами.

Местные СМИ пишут, что обошлось без пострадавших. Прокуратура начала проверку.

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Метки: Видео   Усть-Илимск   беда   люди   магазин стройматериалов   пол   фото   
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3  комментария
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Собака У Попа 48 минут назад
Продавец говорит:
- У нас хороший строй. материал. Провалиться мне на этом месте.
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7k
Алекс Крайчек 11 минут назад
"Владельцам магазина пора менять пол..."
(с) Европейский выбор
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1k
Mikhail 17 минут назад
когда человека накрыло стеллажами с товарами, из-за которых пол проваливается - это не "без пострадавших". пострадавшим - лучи поддержки и выздоровления )
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