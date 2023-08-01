Как выглядит самая большая кольцевая развязка в мире

Путраджая — город небольшой, здесь живет меньше 60 тысяч человек. Но именно тут находится самая большая кольцевая развязка планеты. Добраться до всех достопримечательностей города, а также до офисов правительства, можно только по ней. Ее длина — 3,4 км, и в ней 15 выездов и въездов.

Предлагаем посмотреть, как выглядит движение по этому дорожному кольцу.