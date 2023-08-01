Как выглядит самая большая кольцевая развязка в мире

Где находится кольцо диаметром почти 3,5 километра.
Инфраструктуру города продумывают таким образом, чтобы облегчить жизнь его жителям. Правда, иногда инфраструктура получается слишком сложной. Самая простая развязка, которую можно встретить даже в небольших городках, — это кольцевой перекресток. Однако даже он бывает сложнее, чем кажется на первый взгляд. Например, таким стало кольцо в Путраджае в Малайзии, ведь его протяженность больше трех километров.
Путраджая — это новый административный центр Малайзии, который находится в получасе езды от столицы, Куала-Лумпура. Город построили в конце 1990-х, именно тут находится правительство страны.
Путраджая — город небольшой, здесь живет меньше 60 тысяч человек. Но именно тут находится самая большая кольцевая развязка планеты. Добраться до всех достопримечательностей города, а также до офисов правительства, можно только по ней. Ее длина — 3,4 км, и в ней 15 выездов и въездов.
Предлагаем посмотреть, как выглядит движение по этому дорожному кольцу.
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