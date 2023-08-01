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Как выглядит самая большая кольцевая развязка в мире

Как выглядит самая большая кольцевая развязка в мире

Автор:
01 августа 2023 10:11
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Развязка   в мире   дорога   самая большая кольцевая развязка   фото   
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Где находится кольцо диаметром почти 3,5 километра.

Инфраструктуру города продумывают таким образом, чтобы облегчить жизнь его жителям. Правда, иногда инфраструктура получается слишком сложной. Самая простая развязка, которую можно встретить даже в небольших городках, — это кольцевой перекресток. Однако даже он бывает сложнее, чем кажется на первый взгляд. Например, таким стало кольцо в Путраджае в Малайзии, ведь его протяженность больше трех километров.

Путраджая — это новый административный центр Малайзии, который находится в получасе езды от столицы, Куала-Лумпура. Город построили в конце 1990-х, именно тут находится правительство страны.

Путраджая — город небольшой, здесь живет меньше 60 тысяч человек. Но именно тут находится самая большая кольцевая развязка планеты. Добраться до всех достопримечательностей города, а также до офисов правительства, можно только по ней. Ее длина — 3,4 км, и в ней 15 выездов и въездов.


Предлагаем посмотреть, как выглядит движение по этому дорожному кольцу.


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Метки: Видео   Развязка   в мире   дорога   самая большая кольцевая развязка   фото   
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9k
Garpia121 2 часа назад
Московская кольцевая больше.
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4k
Евгений 48 минут назад
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