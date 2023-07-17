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В Германии экоактивисток, которые перекрыли федеральную трассу, оттащили за волосы на обочину

В Германии экоактивисток, которые перекрыли федеральную трассу, оттащили за волосы на обочину

Автор:
17 июля 2023 14:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Германия   Девушка   блондинка   дорога   протест   трасса   экоактивисты   
3844
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Похоже, они уже всех окончательно достали.

В Германии прошла очередная акция экоактивистов. Они решили устроить «сидячую забастовку» и перекрыли 36 федеральных трасс, чтобы «выразить протест против нарушений закона о защите климата».

Люди не могли проехать и разобрались с «активистами» по-своему, без всякой полиции. Мужики просто брали и оттаскивали их с дороги, а помогала им блондинка - хватала рьяных экодевушек за волосы и «вежливо просила уйти».

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Метки: Видео   Германия   Девушка   блондинка   дорога   протест   трасса   экоактивисты   
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34  комментария
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35k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Сука. Жаль ногами их нельзя отмудохать ...
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30k
Григорий 5 минут назад
По мне так свобода это не делать то, что не хочется. Эти ребята мешают и нарушают. Берем биты и бьем по ногам. 3 коленных чашечки и отказ в возбуждении дел уберут этих "активистов" с улиц в момент.
И я не верю, что это "активисты" - на 100% уверен, что этим мразям платят за работу, они вполне себе упитанные и одетые. А в это время проплативший их работу шнырь говорит компаниям перевозчикам - или платите, или я блокирую вашу логистику-доставку. Вот где нужен Бэтман - сковырнуть такое образование-нарост на теле общества.
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199
Jay Freeman 22 минуты назад
Как-то мягко они с ними.
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11k
Zемляк Полчаса назад
Вот бы поставки оружия на 404-ю заблокировали, был бы толк.
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
телка знает что у телок самое ценное..это волосы..поэтому за волосню тащит..знает что та телка ради того чтобы волосню сберечь..как лошадка с уздой пойдет))
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20k
Axel 43 минуты назад
Надо просто ехать. Удобрения земле не помешают. Особенно такие экологически "полезные")
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5k
Нуи Хусим 46 минут назад
Мне кто нить объяснит, за что этим "активистам" деньги платят? Против чего они выступают? Закрыть определенные предприятия, это конкуренты финансируют. А что еще?
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1k
Алексей Гулевич 52 минуты назад
а что за дивчина на посте справа?? она откудОВА? ))
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8k
Nikolay Час назад
По-моему, это не эколохи, а простые мазохисты так шифруются
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14k
Александр Час назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Просто прохожий Час назад
Надо 3,14...ть ногами по харе пока кровью не захлебнутся. Я добрый-иначе бы предложилый фурой размазать по дороге. А может лучше привязать сзади на веревке и тащить пока не сточатся?
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2k
Vadim Balabanov Час назад
А еще говорят, что блондинки глупые.
Вот люди, лишь бы набрехать..
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382
Человек Разумный Час назад
Каждому активисту выписать повестки в суд за упущенную прибыль, за порчу асфальта и стоимость амортизации служб привлеченных на устранение ремонта асфальта. Пару раз повторить так и активисты кончатся, пойдут почки продавать на оплату судебных расходов.
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382
Человек Разумный klop Час назад
Одну не будут, две забьют, двадцать задумаются, сто - исполнят
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318
Pasha Panfilov Человек Разумный 14 минут назад
Нет )) Хоть миллион.
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6k
мемфрид Час назад
Да давить их надо. Натуральная красная краска, всё норм
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12k
Евгений Час назад
А собак спустить? Как быстро они отклеются? Можно ещё рядом на дизеле встать и погазовать.
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3k
WisImp 2 часа назад
Придурки... Рано или поздно кто-то так умрёт... Если бы не обязанности государства защищать граждан даже от них самих, то могли бы как вариант обгородить забором и не вырезать из асфальта. И посмотреть что они делать будут.
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14k
Kostick 2 часа назад
контрольный по фаберже, но не на камеру. а упырих на суперклей на тротуарах, мало-ли, хворые люди попутали, проезжую часть с тротуаром. и пущай там посидят пару дней, в своих ссанках.
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15k
Shtoppi 2 часа назад
на последнем видео явно какие-то пи_данутые на голову. таких нужно стерилизовать и потом в дурку на пмж.
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−8
karamal 2 часа назад
не могут справиться с арабами и лгбт так хоть на "зеленых" отыграются
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Неравнодушные прохожие помогли избежать опасности людям оказавшимся на проезжей части и едва не попавшим под колёса проезжающих машин. Видимо, переходили дорогу и им плохо стало.
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1
ДедМаздай 2 часа назад
А Рудову там тоже отодрали?!
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