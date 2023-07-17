В Германии экоактивисток, которые перекрыли федеральную трассу, оттащили за волосы на обочину

Похоже, они уже всех окончательно достали.
В Германии прошла очередная акция экоактивистов. Они решили устроить «сидячую забастовку» и перекрыли 36 федеральных трасс, чтобы «выразить протест против нарушений закона о защите климата».
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Люди не могли проехать и разобрались с «активистами» по-своему, без всякой полиции. Мужики просто брали и оттаскивали их с дороги, а помогала им блондинка - хватала рьяных экодевушек за волосы и «вежливо просила уйти».
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И я не верю, что это "активисты" - на 100% уверен, что этим мразям платят за работу, они вполне себе упитанные и одетые. А в это время проплативший их работу шнырь говорит компаниям перевозчикам - или платите, или я блокирую вашу логистику-доставку. Вот где нужен Бэтман - сковырнуть такое образование-нарост на теле общества.
показывают свою силу и бессилие властей
потом - "стригут бабки" с заводов и фабрик
Вот люди, лишь бы набрехать..