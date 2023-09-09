Никакого почтения: водители в Германии устали от экоактивистов и больше не надеются на полицию

Экоактивисты достали немецких водителей. Борцы за климат блокируют дороги, мешают вылету самолётов и ведут себя абсолютно по-идиотски. При этом полиция Германии зачастую не торопится наводить порядок, и решать проблемы водителям авто приходится самостоятельно.





Всё чаще на дорогах страны можно наблюдать вот такую картину. Отчаяшись, автомобилисты тумаками выпроваживают рассевшихся бездельников.



