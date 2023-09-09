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Никакого почтения: водители в Германии устали от экоактивистов и больше не надеются на полицию

Никакого почтения: водители в Германии устали от экоактивистов и больше не надеются на полицию

Автор:
09 сентября 2023 10:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Германия   автомобилисты   дороги Германии   драка   климатические активисты   конфликт   экоактивисты   
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Если раньше с экоактивистами обращались терпеливо и с уважением, то теперь всё чаще они получают тумаки.

Экоактивисты достали немецких водителей. Борцы за климат блокируют дороги, мешают вылету самолётов и ведут себя абсолютно по-идиотски. При этом полиция Германии зачастую не торопится наводить порядок, и решать проблемы водителям авто приходится самостоятельно.


Всё чаще на дорогах страны можно наблюдать вот такую картину. Отчаяшись, автомобилисты тумаками выпроваживают рассевшихся бездельников.


А положил начало этому отношению к активистам мужик, который сначала пытался оттащить активистов, перегородивших дорогу, а затем наехал на них своей фурой.


Конечно, компания тут же уволила работягу, и в соцсетях фуроводу собрали денег, чтобы он смог оплатить услуги адвоката. Кстати, дальнобойщику сразу же предложили работу несколько других агентств грузоперевозок, потому что поняли, насколько ответственно он относится к делу.


Кстати, если эти способы кажутся чрезмерными, можно воспользоваться шуточными вариантами избавления от идиотов на дороге.


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Метки: Видео   Германия   автомобилисты   дороги Германии   драка   климатические активисты   конфликт   экоактивисты   
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13  комментариев
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10k
Костя 52 минуты назад
свидетели топчик ))))
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Rom 6 минут назад
Приятно такие видео смотреть. Первое пересмотрел три раза.
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8k
Maximvs 10 минут назад
А если просто их обливать чем-то? По запаху напоминающим бензин или спирт?
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10k
MMH 22 минуты назад
Просто разрешите их давить, один хрен бесполезные создания, а так глядишь на органы пойдут и жизнь кому-нибудь спасут.
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1k
Николай 23 минуты назад
Кстати историю вспомнил про свидетелей еговых...
Утро воскресения лет 10 назад. Звонят мне в дверь две тетушки и предлагают поговорить о Боге.
Вместо того чтобы послать их в Ж я приглашаю их на чай.
Набираю в интернете: " какие неудобные вопросы можно задать сектантам", распечатываю. И минут 40 им эти вопросы задаю. Свалить они хотели уже минут через 10.
И жаль что у меня тогда камеры в гостиной не было как сейчас)))
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9k
Роман 40 минут назад
На бэхе красавчик ))
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2k
SmartCat101 40 минут назад
маловато будет!!
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47k
Максим Т. 52 минуты назад
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12k
Кот Бегемот Час назад
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