Никакого почтения: водители в Германии устали от экоактивистов и больше не надеются на полицию

Если раньше с экоактивистами обращались терпеливо и с уважением, то теперь всё чаще они получают тумаки.
Экоактивисты достали немецких водителей. Борцы за климат блокируют дороги, мешают вылету самолётов и ведут себя абсолютно по-идиотски. При этом полиция Германии зачастую не торопится наводить порядок, и решать проблемы водителям авто приходится самостоятельно.
Всё чаще на дорогах страны можно наблюдать вот такую картину. Отчаяшись, автомобилисты тумаками выпроваживают рассевшихся бездельников.
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А положил начало этому отношению к активистам мужик, который сначала пытался оттащить активистов, перегородивших дорогу, а затем наехал на них своей фурой.
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Конечно, компания тут же уволила работягу, и в соцсетях фуроводу собрали денег, чтобы он смог оплатить услуги адвоката. Кстати, дальнобойщику сразу же предложили работу несколько других агентств грузоперевозок, потому что поняли, насколько ответственно он относится к делу.
Кстати, если эти способы кажутся чрезмерными, можно воспользоваться шуточными вариантами избавления от идиотов на дороге.
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Утро воскресения лет 10 назад. Звонят мне в дверь две тетушки и предлагают поговорить о Боге.
Вместо того чтобы послать их в Ж я приглашаю их на чай.
Набираю в интернете: " какие неудобные вопросы можно задать сектантам", распечатываю. И минут 40 им эти вопросы задаю. Свалить они хотели уже минут через 10.
И жаль что у меня тогда камеры в гостиной не было как сейчас)))