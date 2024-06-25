В Питере произошло самое нелепое ДТП

Водитель, выезжая со двора, немного остановился, а затем на полном году влетел в припаркованный автомобиль и перевернул собственную адскую колесницу на крышу.

Соседи вызвали к месту ДТП все экстренные службы, пока гонщик не покалечил кого-то ещё.