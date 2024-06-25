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В Питере произошло самое нелепое ДТП

В Питере произошло самое нелепое ДТП

Автор:
25 июня 2024 10:24
Сообщество : Автомир
Метки: ДТП   Питер   авария   авто   водитель   машина   перевернулся   
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Автомобиль в Петербурге врезался в припаркованную машину, а затем прилёг перевернулся.

Водитель, выезжая со двора, немного остановился, а затем на полном году влетел в припаркованный автомобиль и перевернул собственную адскую колесницу на крышу.


Соседи вызвали к месту ДТП все экстренные службы, пока гонщик не покалечил кого-то ещё.

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Метки: ДТП   Питер   авария   авто   водитель   машина   перевернулся   
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2  комментария
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9k
Тяжолый Орк 41 минуту назад
как маленькая игривая собачка
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5k
Stas 14 минут назад
Вам не понять нашей атмосфЭры)) Просто чел еще не выспался и прилег поспать на спинке)
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1879 постов (1837 в горячем)

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