В Питере произошло самое нелепое ДТП

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Автомобиль в Петербурге врезался в припаркованную машину, а затем
прилёг перевернулся.
Водитель, выезжая со двора, немного остановился, а затем на полном году влетел в припаркованный автомобиль и перевернул собственную адскую колесницу на крышу.
Соседи вызвали к месту ДТП все экстренные службы, пока гонщик не покалечил кого-то ещё.
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