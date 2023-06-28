Крохотный электросуперкар Speirling будет выпущен тиражом 100 штук и будет стоить миллион долларов

Прототип Speirling Pro отличался среди прочего активной аэродинамикой с вентиляторами, которые высасывали воздух из-под днища. Ранее инженеры McMurtry обещали упростить аэродинамику купе в процессе подготовки к серии, но на деле оптимизировали систему. Кроме того, Speirling Pro оснащают более широкими покрышками. В итоге суперкар стал ещё эффективнее и способен обеспечить боковые перегрузки в поворотах до 3G.



Габариты одноместного суперкара — 3,45 метра в длину при 1,58 метра ширины и высоте всего 1,02 метра. Тем не менее, благодаря регулируемым рулю и педалям в кокпите сможет поместиться пилот ростом до двух метров и весом до 150 килограммов. Сам суперкар при этом укомплектован моторами на 999 л.с., масса купе — 1 тонна.



Динамика серийного Speiring Pro не уточняется, но максимальная скорость крохотного купе составляет 306 км/ч. 60-киловаттной батареи хватит для 10 кругов по трассе Сильверстоун в режиме «газ в пол», после чего перезарядить её можно будет всего за 20 минут.



Летом прошлого года на Фестивале скорости в Гудвуде Speirling проехал местную трассу за 39,08 секунды, улучшив рекорд прототипа VW ID.Pro на 82 сотых. Серийный суперкар покажут на мероприятии нынешнего года, а поставки стартуют только в 2025 году.