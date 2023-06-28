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Крохотный электросуперкар Speirling будет выпущен тиражом 100 штук и будет стоить миллион долларов

Крохотный электросуперкар Speirling будет выпущен тиражом 100 штук и будет стоить миллион долларов

Автор:
28 июня 2023 13:22
Сообщество : Автомир
Метки: Speirling   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   электромобиль   
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Британская компания McMurtry объявила о готовности выпуска 100 экземпляров крохонтного электрического супекара Speirling. Оценили его ни много ни мало в 820 тысяч фунтов стерлингов, или 1 042 000 долларов или 89.5 миллионов рублей по текущему курсу. Прототип этого автомобиля установил рекорд Гудвуда, а серийную модель обещают сделать ещё мощнее.

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Метки: Speirling   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   электромобиль   
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Ego sum qui sum 24 минуты назад
автозародыш какой-то
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