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Новый суперкар в ретро-стиле от создателя McLaren

Новый суперкар в ретро-стиле от создателя McLaren

Автор:
01 августа 2023 16:24
Сообщество : Автомир
Метки: McLaren   Nichols Cars   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   суперкар   
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Британская Nichols Cars представила свой первый суперкар N1A, построенный по мотивам знаменитого гоночного автомобиля McLaren M1A образца 1963 года. Суперкар разработан под руководством главы фирмы Стива Николса, выходца из McLaren. Он также в качестве инженера сотрудничал с формульными командами Ferrari, Jordan и Sauber и известен как пионер применения карбона в конструкции болидов Формулы-1.
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Метки: McLaren   Nichols Cars   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   суперкар   
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