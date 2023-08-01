Новый суперкар в ретро-стиле от создателя McLaren

Углепластиковый кузов Nichols N1A выполнен в винтажном стиле и «надет» на алюминиевое шасси с подвеской на двойных поперечных рычагах. Усилитель рулевого управления и АБС устанавливаются на суперкар только по заказу.



В движение родстер приводится двигателем собственной разработки Nichols Cars. Мотор базируется на блоке General Motors, имеет объём 7 литров и систему смазки с сухим картером, а также ряд кастомных компонентов. Развивает он 650 л.с., при этом сам суперкар весит около 900 килограммов. Работает двигатель с шестиступенчатой механической коробкой, но опционально будут доступны и двухпедальные версии N1A.



Всего компания планирует выпустить только 100 таких родстеров. Первые 15 экземпляров будут посвящены гоночным победам знаменитого болида McLaren MP4/4 сезона 1988 года, который считается одной из самых успешных машин Формулы-1. В его разработке глава компании Стив Николс принимал непосредственное участие, а пилотировали болид Айртон Сенна и Ален Прост.



Позже появятся более доступные модификации Nichols N1A с серийными V8 от Chevrolet на 466 либо 527 л.с. Цены пока не названы.