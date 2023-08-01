Новый суперкар в ретро-стиле от создателя McLaren

978
9
Британская Nichols Cars представила свой первый суперкар N1A, построенный по мотивам знаменитого гоночного автомобиля McLaren M1A образца 1963 года. Суперкар разработан под руководством главы фирмы Стива Николса, выходца из McLaren. Он также в качестве инженера сотрудничал с формульными командами Ferrari, Jordan и Sauber и известен как пионер применения карбона в конструкции болидов Формулы-1.
Углепластиковый кузов Nichols N1A выполнен в винтажном стиле и «надет» на алюминиевое шасси с подвеской на двойных поперечных рычагах. Усилитель рулевого управления и АБС устанавливаются на суперкар только по заказу.
В движение родстер приводится двигателем собственной разработки Nichols Cars. Мотор базируется на блоке General Motors, имеет объём 7 литров и систему смазки с сухим картером, а также ряд кастомных компонентов. Развивает он 650 л.с., при этом сам суперкар весит около 900 килограммов. Работает двигатель с шестиступенчатой механической коробкой, но опционально будут доступны и двухпедальные версии N1A.
Всего компания планирует выпустить только 100 таких родстеров. Первые 15 экземпляров будут посвящены гоночным победам знаменитого болида McLaren MP4/4 сезона 1988 года, который считается одной из самых успешных машин Формулы-1. В его разработке глава компании Стив Николс принимал непосредственное участие, а пилотировали болид Айртон Сенна и Ален Прост.
Позже появятся более доступные модификации Nichols N1A с серийными V8 от Chevrolet на 466 либо 527 л.с. Цены пока не названы.
В движение родстер приводится двигателем собственной разработки Nichols Cars. Мотор базируется на блоке General Motors, имеет объём 7 литров и систему смазки с сухим картером, а также ряд кастомных компонентов. Развивает он 650 л.с., при этом сам суперкар весит около 900 килограммов. Работает двигатель с шестиступенчатой механической коробкой, но опционально будут доступны и двухпедальные версии N1A.
Всего компания планирует выпустить только 100 таких родстеров. Первые 15 экземпляров будут посвящены гоночным победам знаменитого болида McLaren MP4/4 сезона 1988 года, который считается одной из самых успешных машин Формулы-1. В его разработке глава компании Стив Николс принимал непосредственное участие, а пилотировали болид Айртон Сенна и Ален Прост.
Позже появятся более доступные модификации Nichols N1A с серийными V8 от Chevrolet на 466 либо 527 л.с. Цены пока не названы.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
Новости партнёров
реклама