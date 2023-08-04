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Koenigsegg поделилась подробностями о новом 4-местном гиперкаре Gemera мощностью до 2300 л.с.

Koenigsegg поделилась подробностями о новом 4-местном гиперкаре Gemera мощностью до 2300 л.с.

Автор:
04 августа 2023 12:27
Сообщество : Автомир
Метки: Gemera   Koenigsegg   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   суперкар   
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9
У нового Koenigsegg два полноценных мотора: бензиновый и электрический, — каждого из которых хватило бы с лихвой суперкару рангом пониже.
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Метки: Gemera   Koenigsegg   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   суперкар   
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7  комментариев
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30
PavelFox 2 часа назад
А если крылья приделать, полетит?
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1k
Rom Минуту назад
Даже не читал. Пролистал быстро, так как это мало. Надо минимум 6000 - 8000 тыс.лс. Тогда люди покупать начнут. А так кому она нужна?
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46
qwertykey 9 минут назад
Как метровый член. Круто, но бессмысленно.
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1k
Просто чувак в интернете 16 минут назад
Красивое
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8k
Фельдъегерь Час назад
на нее лицензия пилота нужна будет наверное
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Добрый Бабайка

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