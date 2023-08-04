Koenigsegg поделилась подробностями о новом 4-местном гиперкаре Gemera мощностью до 2300 л.с.

Показанный публике три года назад в статусе прототипа дорожный болид неспешно, но уверенно приближается к мелкосерийному производству, которое намечено на конец 2024 года, делясь попутно с публикой нюансами своей начинки. Gemera — это первый четырёхместный автомобиль, разработанный Koenigsegg и к тому же полноценный гибрид. И в данном случае поражает не столько цена шведской машины (от 1.7 до 2.1 млн евро), сколько изощрённость её силовой установки.



В движение «Гемеру» будут приводить два двигателя: электрический, расположенный продольно на передней оси, и ДВС в базе. Причём раздавать крутящий момент оба мотора смогут либо порознь, либо совместно и сразу на все четыре колеса посредством сложной системы приводов. За их работу отвечает 3-вальная 9-скоростная коробка передач LSTT, которая имеет шесть мокрых сцеплений и отдельный фрикцион для заднего хода плюс дополнительные бортовые сцепления для изменения вектора тяги.



Не менее удивителен сам электродвигатель — 6-фазный, комбинирующий технологии моторов с радиальным и осевым магнитными потоками. При собственной массе всего 39 кг он генерирует 800 л. с. мощности и 1250 Нм крутящего момента. В комплекте с могучим малышом идёт 850-вольтовый тяговый аккумулятор ёмкостью 14 кВт·ч.



Что же до бензинового агрегата, то их будет два на выбор. Базовый 3-цилиндровый (без распредвалов, поскольку каждый из клапанов приводится в действие электропневматическим актуатором) с двумя турбокомпрессорами: основным и вспомогательным. При рабочем объёме 2 литра битурботройка выдаёт 600 л. с. при 600 Нм. Иначе говоря, суммарная отдача установки уже в минимальном пакете достигает 1400 л. с. и 1850 Нм.



Экстремальный же вариант подразумевает наличие сверхфорсированного битурбо 5.0 (1500 л. с./1500 Нм), и тогда окончательная мощность достигает умопомрачительных 2300 л. с. при 2750 Нм момента, что является рекордом для серийных машин.



Динамические характеристики Gemera в Koenigsegg не публикуют. Поскольку тестовые заезды ещё не проводились, подтвердить их нечем.