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Tesla Cybertruck заметили на парковке в Техасе

Tesla Cybertruck заметили на парковке в Техасе

Автор:
08 августа 2023 15:25
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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В Сети появились фотографии, на которых можно увидеть первый собранный экземпляр электрического пикапа Tesla Cybertruck, который стоял на стоянке в Техасе.

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Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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