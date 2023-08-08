Tesla Cybertruck заметили на парковке в Техасе

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В Сети появились фотографии, на которых можно увидеть первый собранный экземпляр электрического пикапа Tesla Cybertruck, который стоял на стоянке в Техасе.
Поскольку Tesla находится на финишней прямой, чтобы начать продажи полностью электрического пикапа Cybertruck, мы видим все больше и больше тестовых прототипов этой долгожданной новинки.
Совсем недавно Джо Тегтмейер, который в течение многих лет записывает видео с дронов над заводом Giga Texas, поделился несколькими фотографиями и видео Tesla Cybertruck на местной зарядной станции Supercharging.
Наше внимание привлек размер автомобиля по сравнению с размером одной зарядной будки — Tesla Cybertruck вписывается в пространство, но это значительно больший автомобиль, чем другие автомобили Tesla, и кажется, что места осталось не так много, особенно вдоль.
Если станция Supercharging переполнена, пользователям также придется проявлять осторожность при открытии дверей.
Совсем недавно Джо Тегтмейер, который в течение многих лет записывает видео с дронов над заводом Giga Texas, поделился несколькими фотографиями и видео Tesla Cybertruck на местной зарядной станции Supercharging.
Наше внимание привлек размер автомобиля по сравнению с размером одной зарядной будки — Tesla Cybertruck вписывается в пространство, но это значительно больший автомобиль, чем другие автомобили Tesla, и кажется, что места осталось не так много, особенно вдоль.
Если станция Supercharging переполнена, пользователям также придется проявлять осторожность при открытии дверей.
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