Авария дня. Нарушение ПДД привело к гибели мотоциклиста

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"Водитель автомобиля Lada, совершая поворот налево, не предоставил преимуществу мотоциклу. От удара мотоцикл отбросило в стоящий легковой автомобиль BMW. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался до приезда скорой помощи", - рассказали в Госавтоинспекции.
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