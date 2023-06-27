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Авария дня. Нарушение ПДД привело к гибели мотоциклиста

Авария дня. Нарушение ПДД привело к гибели мотоциклиста

Автор:
27 июня 2023 11:04
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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"Водитель автомобиля Lada, совершая поворот налево, не предоставил преимуществу мотоциклу. От удара мотоцикл отбросило в стоящий легковой автомобиль BMW. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался до приезда скорой помощи", - рассказали в Госавтоинспекции.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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7  комментариев
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16k
Колька Валеркин сын 55 минут назад
Это же с какой скоростью нужно лететь, что бы такой кульбит по итогу совершить?
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576
Николай Александрович Полчаса назад
торопился к большинству и успел!
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391
Дро4ер Полоумный Полчаса назад
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9k
Борис Карабанов 42 минуты назад
Хоть сто раз убедись в безопасности маневра, но всегда может из точки на горизонте за секунды материализоваться мотоциклист. От пули не увернёшься. Любой автомобилист может попасть в такую ситуацию. Подобные ДТП настолько типичны, как будто их сценарии написаны под "копирку". Неужели в этих сценариях на роль автомобилистов тщательно подбирались исключительно "слепошарые" водители?
Это не "Матрица" - от пули не увернёшься.
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386
Knives22 Борис Карабанов Полчаса назад
https://bikepost.ru/blog/moto_crash/25229/Pochemu-voditeli-avto-dejstvitelno-ne-zamechajut-mototsiklistov.htmlhttps://bikepost.ru/blog/moto_crash/25229/Pochemu-voditeli-avto-dejstvitelno-ne-zamechajut-mototsiklistov.html
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