Авария дня. Попытка уйти от лобового столкновения привела к трагедии

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В Башкирии на трассе Уфа - Янаул произошло смертельное ДТП. "22-летний водитель "Лады Веста" во избежание столкновения со встречным ВАЗ-2114 заехал на обочину, после чего его выбросило на встречный грузовик "Ман". Затем "Веста" столкнулась с попутным "Киа Спортейдж". От удара произошло возгорание "Весты".
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"В результате ДТП водитель и пассажир "Лады", 22-летние парни, скончались на месте происшествия. 53-летний водитель "Киа" доставлен в больницу. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего", - сообщили в региональной Госавтоинспекции.
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