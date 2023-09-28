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Авария дня. Попытка уйти от лобового столкновения привела к трагедии

Авария дня. Попытка уйти от лобового столкновения привела к трагедии

Автор:
28 сентября 2023 10:15
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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В Башкирии на трассе Уфа - Янаул произошло смертельное ДТП. "22-летний водитель "Лады Веста" во избежание столкновения со встречным ВАЗ-2114 заехал на обочину, после чего его выбросило на встречный грузовик "Ман". Затем "Веста" столкнулась с попутным "Киа Спортейдж". От удара произошло возгорание "Весты".
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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1  комментарий
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Мафусаил 19 минут назад
ВАзовод конечно урод.
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