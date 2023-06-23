Авария дня. Взрыв колеса привёл к трагедии

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22 июня 41-м километре трассы Саранск – Сурское – Ульяновск в Чамзинском районе Мордовии столкнулись два грузовика и легковой автомобиль ВАЗ-2109.
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У водителя грузового автомобиля «Вольво» с нижегородскими номерами, направлявшегося в Саранск, произошла деформация переднего колеса. В результате разрыва машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с фурой «Скания» и вазовской «девяткой» (госномер А951ВО13). Фуры и «Лада» – всмятку. Погибли водитель «Вольво» и пассажир «девятки». Еще 4 человека госпитализированы.
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