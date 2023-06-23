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Авария дня. Взрыв колеса привёл к трагедии

Авария дня. Взрыв колеса привёл к трагедии

Автор:
23 июня 2023 09:51
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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22 июня 41-м километре трассы Саранск – Сурское – Ульяновск в Чамзинском районе Мордовии столкнулись два грузовика и легковой автомобиль ВАЗ-2109.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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2  комментария
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Stas 24 минуты назад
Не очень понятно где там под замес попала Лада... И очередной раз лопнувшее колесо( Как и в других топиках, продолжу удивляться почему не введено что-то подобное проверке перед выездом на трассу, потому что большинство фур явно едут на лысой резине и с "провалившимися" тормозами(
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