Оконфузились: АвтоВАЗ забыл снять родной китайский шильдик с руля Lada X-Cross 5

Lada X-Cross 5 - новое авто, представленное на ПМЭФ. В сущности, это назвать это детище российским можно лишь с натяжкой. Собственно, даже на экономическом форуме было заявлено, что машина - результат сотрудничества китайского и отечественного автопрома.





Видимо, сотрудничество было довольно плотным, т.к. на первых машинах, поступивших в дилерские центры, прямо на руле обнаружили эмблему китайского бренда Bestune.



