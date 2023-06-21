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Оконфузились: АвтоВАЗ забыл снять родной китайский шильдик с руля Lada X-Cross 5

Оконфузились: АвтоВАЗ забыл снять родной китайский шильдик с руля Lada X-Cross 5

Автор:
21 июня 2023 09:20
Сообщество : Автомир
Метки: Bestune   FAW Bestune T77   Lada X-Cross 5   авто   автоваз   лада   логотип   шильдик   эмблема   
2257
4

Так российский или китайский этот новый разрекламированный автомобиль?

Lada X-Cross 5 - новое авто, представленное на ПМЭФ. В сущности, это назвать это детище российским можно лишь с натяжкой. Собственно, даже на экономическом форуме было заявлено, что машина - результат сотрудничества китайского и отечественного автопрома.


Видимо, сотрудничество было довольно плотным, т.к. на первых машинах, поступивших в дилерские центры, прямо на руле обнаружили эмблему китайского бренда Bestune.


При этом, снаружи на машине - логотип Lada, а внутри - знак китайского бренда.


Вероятнее всего, первые авто, поступившие дилерам - из предсерийных партий, и последующие уже обойдутся без таких ляпов. Иначе даже у неавтомобилиста могут возникнуть ненужные вопросы: а чей, собственно, этот кроссовер - отечественный или полная копия китайского FAW Bestune T77?


Напомним: старт продаж кроссовера в России намечен на третий квартал 2023 года. Авто будет представлено в двух комплектациях: Enjoy и Techno. Машины последней, помимо прочего, будут оснащены цифровой приборной панель, адаптивным круиз-контролем, системами экстренного торможения и помощи при подъеме в гору, а также системой контроля усталости водителя. машина в заводской сборке получит подогревы заднего стекла, зеркал и передних сидений и будет иметь русифицированное меню медиасистемы.

Источник:

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Метки: Bestune   FAW Bestune T77   Lada X-Cross 5   авто   автоваз   лада   логотип   шильдик   эмблема   
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22  комментария
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10k
Том Сойер Час назад
"Так российский или китайский этот новый разрекламированный автомобиль?" - монгольский, епта....

Все всё давно понимают, один только ТС - включил дурачка.....
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12k
Graf_Dracula 5 минут назад
Только вчера это на фишках увидел.

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1k
Николай 11 минут назад
Обьясняю как это работает:
ТС типа как бы тупит. Эксперты типа меня в комментах обьясняют, что ТС тупит.
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296
Юрий Матвеев 13 минут назад
что значит "копия"? Это просто китайская машина, на которую приклеили значки ВАЗа.
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7k
perekrestok 14 минут назад
Когда нас перестанут дурить и в качестве продукции отечественного автопрома будут продавать реально наши разработки в виде танков, БТР и бронеавтомобилей. Понятно что переклейка шильдиков за несколько сот тысяч дело доходное, но совесть то надо иметь!
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1k
Олег Квирулянт 17 минут назад
Что за тупой наброс у ТС? Разве автоваз говорил что разработал новый автомобиль? О его китайском происхождении не знает только тупой автор наброса.
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4k
Григорий Полчаса назад
в смысле копия? это он же но с другими наклеечками.
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1k
Mil-ast 41 минуту назад
Как по мнению правительства автомобильная промышленность в РФ встает с колен. И скоро покорим весь мир своими автомобилями!
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184
asami 46 минут назад
Оконфузились: АвтоВАЗ забыл снять родной китайский шильдик с руля Lada X-Cross 5

Ээээ, так никто вроде и не скрывал, что это китайская драндулетка и вся сборка заключается в приклеивании шильдиков и прикручивании колёс и укладки ковриков(не во все машины кстати).
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10k
Алексей Час назад
Встаю и выхожу с этого шоу уродов
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60k
pynh Час назад
Это говно купит только умалишенный тридварас. Ну или за государевы деньги. Других причин не вижу.
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1k
Виктор Глущенко Час назад
и будет иметь русифицированное меню медиасистемы ???
А до этого все на китайском было ???
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