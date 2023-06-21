Оконфузились: АвтоВАЗ забыл снять родной китайский шильдик с руля Lada X-Cross 5

Так российский или китайский этот новый разрекламированный автомобиль?
Lada X-Cross 5 - новое авто, представленное на ПМЭФ. В сущности, это назвать это детище российским можно лишь с натяжкой. Собственно, даже на экономическом форуме было заявлено, что машина - результат сотрудничества китайского и отечественного автопрома.
Видимо, сотрудничество было довольно плотным, т.к. на первых машинах, поступивших в дилерские центры, прямо на руле обнаружили эмблему китайского бренда Bestune.
При этом, снаружи на машине - логотип Lada, а внутри - знак китайского бренда.
Вероятнее всего, первые авто, поступившие дилерам - из предсерийных партий, и последующие уже обойдутся без таких ляпов. Иначе даже у неавтомобилиста могут возникнуть ненужные вопросы: а чей, собственно, этот кроссовер - отечественный или полная копия китайского FAW Bestune T77?
Напомним: старт продаж кроссовера в России намечен на третий квартал 2023 года. Авто будет представлено в двух комплектациях: Enjoy и Techno. Машины последней, помимо прочего, будут оснащены цифровой приборной панель, адаптивным круиз-контролем, системами экстренного торможения и помощи при подъеме в гору, а также системой контроля усталости водителя. машина в заводской сборке получит подогревы заднего стекла, зеркал и передних сидений и будет иметь русифицированное меню медиасистемы.
Источник:
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Все всё давно понимают, один только ТС - включил дурачка.....
ТС типа как бы тупит. Эксперты типа меня в комментах обьясняют, что ТС тупит.
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Ээээ, так никто вроде и не скрывал, что это китайская драндулетка и вся сборка заключается в приклеивании шильдиков и прикручивании колёс и укладки ковриков(не во все машины кстати).
На то они и тридварасы, чтобы втихаря лепить минусы
А до этого все на китайском было ???