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Представлен кроссовер LADA X-cross 5

Представлен кроссовер LADA X-cross 5

Автор:
15 июня 2023 11:48
Сообщество : Автомир
Метки: X-cross 5   Автовсячина   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   кроссовер   лада   машина   
1751
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Официальный дебют кроссовера Lada X-Cross 5 состоялся в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме (ПМЭФ). Собирать его будут на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
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Метки: X-cross 5   Автовсячина   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   кроссовер   лада   машина   
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24  комментария
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11k
Vampire 56 минут назад
Ага, по этой схеме мы уже имеем "москвич". Год будем гнать китайскую модель из китайских деталей, но со своей нашлёпкой на носу. За это китаёзы позволят поднять цену (опять же чтоб их модель лучше шла). Всё как с "москвичем".
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24k
Тигран Саркисян 11 минут назад
Так это же FAW Besturn T77 , и да в китае минимальная комплектация стоит 1.017.000 вот столько рубликов а максималка стоит 1.537.000 руб , вот две фотки найди так сказать отличие.
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5k
Михаил 11 минут назад
"можно предположить, что кроссовер с российским шильдиком окажется доступнее своего китайского собрата"

мечтать не вредно
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28k
EvilHomer 13 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
GRuslan 16 минут назад
А они хоть у нас шильдики делают или как и авто, тоже китайский?
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1k
kosterok Полчаса назад
Правильно, Я бы тоже засомневался в целесообразности запуска конвейера в Питере и отложил бы на неопределенное время, так как для выпуска таких автомобилей достаточно двух рабочих: один - отклеивает китайский шильдик, второй приклеивает шильдик АвтоВАЗа. И судя по фоткам эти двое не сильно напрягаются, так как шильдик переклеили только на радиаторной решетке, а на руль забили... "И так сойдёт" - сказал директор АвтоВАЗа отправляя автомобиль на выставку.
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2k
Alex 41 минуту назад
Что-то он мне напоминает.
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4k
Григорий 48 минут назад
а что там в нём есть Российского, кроме пыли?!
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101
Андрей Л 57 минут назад
Молодцы китайцы, что тут скажешь? От нашего тут только эмблемка, которая общий вид портит.
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10k
Б.Касторский Час назад
Основоположником можно было бы назвать, если бы были хоть какие-то изменения кроме шильдика. А налепить значок ВАЗа и сказать, ох, смотрите!!! Новая модель!!!
Я понимаю, что наш автопром не очень, мягко говоря, но не настолько же.
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316
Юрий Алматы Б.Касторский 47 минут назад
Китайцы тоже не "с нуля" подняли свое автомобилестроение, раньше (да и сейчас технологии тырят потихоньку) копировали западные машины, по крайней мере в Казахстане, в начале нулевых на наших дорогах я видел немало китайских селедок (ауди 100), гелендвагенов, "лупарей" E-класса (E200, модельного ряда конца 90х) и т. д. Сейчас у них огромное количество своих моделей, качество тоже улучшается из года в год. Автопрому РФ есть куда расти (надеюсь, "вырастут"), от крупноузловой сборки более современных (во всех планах, в сравнении с жигулями и уазиками) китайцев со своей эмблемой, до собственных разработок.
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16k
Колька Валеркин сын Час назад
В силу обстоятельств жене пришлось поездить недельку на каршеринге и ей очень понравилась электричка от JAC, особенно электронная панель приборов, говорит намного удобнее.
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598
Иван Днепров Час назад
Ну а что, вполне себе симпатяга. Китайцы уж что что а рисовать научились. Главное чтобы как тут в статье правильно сказано, эта модель FAW именно что стала "основоположником" и дальше наши сами бы развивали данную линейку. А если и в дальнейшем тупо сдирать у китайцев изделие то стоило ли огород городить с переименованием и запуском нового завода с именем Лада. Штамповали бы себе по-тихому да и будя. Ну(с) поглядим. P.S. ...лишь бы с ценой не намудрили, а то опять одни менты в клиентах будут. )
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24k
Volga_34 Час назад
Автор - автомобилист?
Нет?!? Тогда всё понятно..
Уберите этот в+сер, унижающий Родину и её жителей..
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