Представлен кроссовер LADA X-cross 5

Представили скромно: автомобиль показали публично, но никакого официального заявления со стороны АВТОВАЗа пока не последовало. Церемония запуска конвейера завода «Лада Санкт-Петербург» также отложена. Известно, что основоположником модели стал FAW Bestune T77.



Ранее АВТОВАЗ уже демонстрировал Lada X-cross 5 на закрытой дилерской конференции. У нынешнего автомобиля тот же цвет кузова, но иная отделка салона — с применением светлой кожи.



По предварительным данным, в российском исполнении кроссовер получит 1.5-литровый турбомотор в сочетании с 7-диапазонным роботом. Отдача двигателя пока не называется. На оригинальном Bestune T77 агрегат развивает 160 л. с. и 258 Нм, но высока вероятность, что для Lada мотор дефорсируют до налоговыгодных характеристик.



По данным журналиста Максима Кадакова, которые тот приводит в своём телеграм-канале, X-cross 5 будут собирать в двух вариантах комплектации, а продажи должны стартовать ближе к концу лета. За 2023 год планируется выпустить порядка 10 тысяч машин. Цены пока не названы, но можно предположить, что кроссовер с российским шильдиком окажется доступнее своего китайского собрата, который продают по цене от 2 169 000 рублей.



Lada X-cross 5 станет не единственной «Ладой» китайского происхождения. На территории АВТОВАЗа уже заметили лифтбек Bestune B70. Судя по всему, в Тольятти активно взялись за локализацию модельной линейки FAW. Что касается запуска завода, то первоначально церемонию наметили на 14 июня — день открытия ПМЭФ, однако она не состоялась. По предварительным данным, предприятие торжественно откроют в рамках финала форума, то есть 17 июня.