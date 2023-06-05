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Авария дня. Грузовик без тормозов протаранил 11 автомобилей

Авария дня. Грузовик без тормозов протаранил 11 автомобилей

Автор:
05 июня 2023 11:09
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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Утром 3 июня на улице Софийской в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП. Самосвал Iveco с отказавшими тормозами выехал на встречную полосу и снес 11 автомобилей. Пострадали 16 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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5  комментариев
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396
Александр Богомолов 38 минут назад
отказали тормоза? не беда. рулим на встречку, там быстрее остановишься.
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5k
Stas 40 минут назад
блин, собирал бы забор хоть, а не на встречку летел - кусок дебила...
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1k
SmartCat101 44 минуты назад
зачем на встречку вместо обочины? торможение двигателем ? да и тормоза пропадают от перегрева не мгновенно как это можно было не заметить? ехал и подтормаживал - так что-ли?

это не у грузовика тормоза отказали - это баран за рулем!!!!!
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5k
Дмитрий ! 2 часа назад
На встречку нахрена полез?
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16k
Совранский 2 часа назад
Удар принял ВАГ, а размотало - УАЗ. Эххх
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