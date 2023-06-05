Авария дня. Грузовик без тормозов протаранил 11 автомобилей

Утром 3 июня на улице Софийской в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП. Самосвал Iveco с отказавшими тормозами выехал на встречную полосу и снес 11 автомобилей. Пострадали 16 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.