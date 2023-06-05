Авария дня. Грузовик без тормозов протаранил 11 автомобилей

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Утром 3 июня на улице Софийской в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП. Самосвал Iveco с отказавшими тормозами выехал на встречную полосу и снес 11 автомобилей. Пострадали 16 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
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Метки: ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили видео машина
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это не у грузовика тормоза отказали - это баран за рулем!!!!!