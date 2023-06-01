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Авария дня. От BMW осталась только груда запчастей, но водитель выжил

Авария дня. От BMW осталась только груда запчастей, но водитель выжил

Автор:
01 июня 2023 13:01
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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Видео 27 мая. В Твери на Московском шоссе водитель BMW X4 разложил свой автомобиль на запчасти об опору уличного освещения, но сам уцелел, отделавшись травмой головы и переломом. Один из свидетелей заявил, что скорость составляла 230 км/ч.
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Метки: BMW   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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7  комментариев
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9k
Том Сойер 45 минут назад
Хорошо, что этот яркий представитель лгбт-сообщества никого не сбил и не убил..... (Это каким надо быть питарасом, чтобы с такой скоростью по городу "ездить"!!!)
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3k
Feathery 20 минут назад
Хорошо, что люди не пострадали...
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440
Михаил 40 минут назад
Главная интрига. Выжил, потому ,что был пристёгнут? Или потому, что был не пристёгнут.
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440
Михаил 37 минут назад
А. Нет интриги. Пристёгнут.
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19k
Александр Час назад
Повезло что в столб, а не в другую машину.
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9k
Борис Карабанов Час назад
Ничего страшного - немного подрихтовать, подкрасить. Ещё походит.
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Андрей Час назад
BMW - это всё же диагноз.
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