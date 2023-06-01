Авария дня. От BMW осталась только груда запчастей, но водитель выжил

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Видео 27 мая. В Твери на Московском шоссе водитель BMW X4 разложил свой автомобиль на запчасти об опору уличного освещения, но сам уцелел, отделавшись травмой головы и переломом. Один из свидетелей заявил, что скорость составляла 230 км/ч.
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