Полноразмерная Ferrari из 383 000 кубиков LEGO

Вероятнее всего, базируется модель на металлической раме, так как у суперкара из Lego настоящие колёса и шины. При этом тормозные диски и суппорты, как и весь остальной суперкар, также выполнены из пластиковых кирпичиков. На номерном знаке деталями Lego выложены опознавательный знак страны и название суперкара.



Ferrari Monza SP1 стал статичным экспонатом выставки, которая задумана как интерактивная. Посетителям Ferrari Build and Race предоставляется возможность собрать из деталей Lego собственный суперкар Ferrari. Сотрудники экспозиции оцифруют творение, создав его компьютерную модель, после чего ей можно будет управлять на виртуальной копии тестового трека Ferrari в Фиорано.



Компания Ferrari представила два суперкара семейства Monza в 2018 году. Отличаются они количеством посадочных мест: одна модель предназначена только для водителя, другая имеет ещё и пассажирское кресло. Обе версии базируются на платформе Ferrari 812 и оснащены 810-сильным V12 объёмом 6,5 литра.