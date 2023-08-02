В заброшенном доме нашли Ferrari 250GT Lusso 1963 года стоимостью $1,6 млн

Там был автомобиль Ferrari, который, по некоторым оценкам, мог стоить столько же, сколько и дом.



Автомобильный брокер, которого попросили осмотреть автомобиль, определил в находке один из 350 Ferrari 250GT Lussos 1963 года. Автомобиль находился в приличном состоянии. Около 15 лет назад его перекрасили, а в начале 2000-х отремонтировали двигатель.



Сегодня такой редкий экземпляр мог бы стоить от 1,5 до 1,6 миллиона долларов, сообщил приглашенный эксперт. Так что теперь семья Даунса продает не только квадратные метры, но и автомобиль.