В заброшенном доме нашли Ferrari 250GT Lusso 1963 года стоимостью $1,6 млн

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Дом, ранее принадлежавший Дэвиду Даунсу, учёному, работавшему в Lockheed Martin, выставили на продажу его наследники. Дом находился в плачевном состоянии и многого от него не ждали. Самое интересное обнаружилось приглашёнными риэлторами во время осмотра гаража, где и ждал сюрприз.
Там был автомобиль Ferrari, который, по некоторым оценкам, мог стоить столько же, сколько и дом.
Автомобильный брокер, которого попросили осмотреть автомобиль, определил в находке один из 350 Ferrari 250GT Lussos 1963 года. Автомобиль находился в приличном состоянии. Около 15 лет назад его перекрасили, а в начале 2000-х отремонтировали двигатель.
Сегодня такой редкий экземпляр мог бы стоить от 1,5 до 1,6 миллиона долларов, сообщил приглашенный эксперт. Так что теперь семья Даунса продает не только квадратные метры, но и автомобиль.
Автомобильный брокер, которого попросили осмотреть автомобиль, определил в находке один из 350 Ferrari 250GT Lussos 1963 года. Автомобиль находился в приличном состоянии. Около 15 лет назад его перекрасили, а в начале 2000-х отремонтировали двигатель.
Сегодня такой редкий экземпляр мог бы стоить от 1,5 до 1,6 миллиона долларов, сообщил приглашенный эксперт. Так что теперь семья Даунса продает не только квадратные метры, но и автомобиль.
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Метки: Ferrari Автовсячина авто автомир автомобили машина
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