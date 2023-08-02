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В заброшенном доме нашли Ferrari 250GT Lusso 1963 года стоимостью $1,6 млн

В заброшенном доме нашли Ferrari 250GT Lusso 1963 года стоимостью $1,6 млн

Автор:
02 августа 2023 16:21
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
673
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Дом, ранее принадлежавший Дэвиду Даунсу, учёному, работавшему в Lockheed Martin, выставили на продажу его наследники. Дом находился в плачевном состоянии и многого от него не ждали. Самое интересное обнаружилось приглашёнными риэлторами во время осмотра гаража, где и ждал сюрприз.

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Метки: Ferrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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1  комментарий
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Алексей 3 минуты назад
боюсь после такой оценки дом и машина будут продаваться раздельно
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