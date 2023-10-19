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Набор конструктора для сборки радиоуправляемой модели Mercedes-AMG One

Набор конструктора для сборки радиоуправляемой модели Mercedes-AMG One

Автор:
19 октября 2023 14:58
Сообщество : Автомир
Метки: CADA   Mercedes   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   конструктор   лего   машина   моделирование   
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Китайский производитель игрушек CaDA вместе с компанией Mercedes-Benz представили конструктор из 3295 деталей для самостоятельной сборки автомобиля Mercedes-AMG One в масштабе 1:8. "Игрушка" способна передвигаться и открывать двери с пульта дистанционного управления.
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Метки: CADA   Mercedes   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   конструктор   лего   машина   моделирование   
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1  комментарий
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vasilykopkov 10 минут назад
Ну, с такой проработкой деталей, оно того стоит.
Игрушка для мальчиков, кому за сорок...
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