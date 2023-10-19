Набор конструктора для сборки радиоуправляемой модели Mercedes-AMG One

Гиперкару Mercedes -AMG One потребовалось много времени, чтобы стать реальностью из-за ряда задержек в разработке. Поставки клиентам уже начались, и автомобиль уже засветился на дорогах. Теперь компания взяла гиперкар с двигателем Формулы-1, уменьшила его до размера 1:8 и создала его модель с дистанционным управлением.



Масштабнуя модель воплотил в жизнь дизайнер BrunoJJ1 и CaDA. Он собрал модель из 3295 строительных блоков, которые воссоздают смелый внешний вид автомобиля. CaDA производит блоки, очень похожие на конструктор Lego Technic.



Внимание к деталям настолько впечатляет, что модель включает в себя даже передние воздушные заслонки на боковых панелях, большой аэродинамический плавник акулы и 10-спицевые диски Michelin. Модель имеет длину 57 см, ширину 24,5 см и высоту 16 см.



Команда CaDA разработала для модели электрическую трансмиссию с двухскоростной коробкой передач, которая позволяет гиперкару One перемещаться вперед, назад и слева направо с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления. Двери также можно открыть одним нажатием кнопки. Большим задним спойлером также можно управлять с помощью пульта дистанционного управления, а в двигателе даже есть поршни, которые могут двигаться.



Оценили набор в 275 долларов или 27 тысяч рублей.