Volvo V70 в масштабе 1 к 1 из 370 000 кубиков LEGO

853
7
1
23-летний Дэвид Густафссон из Швеции собрал копию автомобиля Volvo V70 в масштабе 1 к 1. На эту постройку у него ушло 2 года и 370 000 кубиков LEGO. Он при знался, что купить "нормальную" машину было бы дешевле.
Дэвид с детства увлекается Lego. Когда ему было десять лет, он мечтал сделать когда-нибудь большую машину из деталей этого конструктора. В 2020-м вместе с приятелем выиграл главный приз в телепрограмме Lego Masters — около 400 000 деталей общим весом 1,2 тонны.
«Я подумал, что когда мне представился шанс в виде такого количества Lego, я могу сделать то, о чем мечтал с 10-летнего возраста: построить собственную машину в полном масштабе», — рассказал Дэвид.
«Я подумал, что когда мне представился шанс в виде такого количества Lego, я могу сделать то, о чем мечтал с 10-летнего возраста: построить собственную машину в полном масштабе», — рассказал Дэвид.
Источник:
Ссылки по теме:
- Ferrari F50 британского певца Рода Стюарта нашёл нового владельца
- Самый редкий Nissan GT-R50 выставят на торги
- Для мирового рекорда скорости ищут бесстрашного пилота с деньгами и спонсорами
- Электромобиль Tesla Model 3 одели в кузов Mercedes-Benz 300 SL Gullwing
- В честь 50-летнего юбилея раллийного Datsun 240Z Nissan построили раллийный Z
Новости партнёров
реклама