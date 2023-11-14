Volvo V70 в масштабе 1 к 1 из 370 000 кубиков LEGO

Дэвид с детства увлекается Lego. Когда ему было десять лет, он мечтал сделать когда-нибудь большую машину из деталей этого конструктора. В 2020-м вместе с приятелем выиграл главный приз в телепрограмме Lego Masters — около 400 000 деталей общим весом 1,2 тонны.



«Я подумал, что когда мне представился шанс в виде такого количества Lego, я могу сделать то, о чем мечтал с 10-летнего возраста: построить собственную машину в полном масштабе», — рассказал Дэвид.