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Volvo V70 в масштабе 1 к 1 из 370 000 кубиков LEGO

Volvo V70 в масштабе 1 к 1 из 370 000 кубиков LEGO

Автор:
14 ноября 2023 14:08
Сообщество : Автомир
Метки: Volvo   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   конструктор   лего   машина   
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23-летний Дэвид Густафссон из Швеции собрал копию автомобиля Volvo V70 в масштабе 1 к 1. На эту постройку у него ушло 2 года и 370 000 кубиков LEGO. Он при знался, что купить "нормальную" машину было бы дешевле.

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Метки: Volvo   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   конструктор   лего   машина   
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1  комментарий
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Б.Касторский 57 минут назад
В своё время покупал племяннику набор из 1000 кубиков лего (просто детали разного размера и цвета) менее чем за сто долларов по курсу около 30. Так что конечно дорого вышло. Пусть даже "мастер" и был оптовиком
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