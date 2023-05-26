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Рассекречен салон электромобиля Tesla Cyberturck

Рассекречен салон электромобиля Tesla Cyberturck

Автор:
26 мая 2023 13:00
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   Салон   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Похоже, что Tesla финализировала дизайн интерьера Cybertruck. Свежие снимки, размещённые на форуме Cybertruck Owners Club, демонстрируют элементы, аналогичные тем, что запечатлели фотографы в рамках закрытой демонстрации одного из прототипов для инвесторов. Электрокар всё же получит самые странные решения среди всех нынешних Tesla.

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Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   Салон   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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2  комментария
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8k
Фельдъегерь 2 часа назад
непонятно над чем так долго трудились дизайнеры, с виду панель похожа на комнатный подоконник, всё настолько квадратное, что можно синяки об углы ставить, и телевизор в центре смотрится как плазма в советской стенке
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8k
Ysik Час назад
Если планшет на торпеде сделают водонепроницаемым, то можно будет керхером мыть салон. :)
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