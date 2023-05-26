Рассекречен салон электромобиля Tesla Cyberturck

В минималистичном салоне пикапа имеется прямоугольная передняя панель, руль, большой экран и подлокотник со встроенным боксом. Этим составляющие внутреннего убранства Cybertruck исчерпываются. На фото хорошо видно, что электропикап не получил ни физического селектора передач, ни какого-либо набора кнопок. Переключатели имеются только на руле, причём с него нужно будет управлять даже сигналами поворота, так как подрулевых рычажков у модели тоже нет.



Сама баранка имеет странную форму сплющенного угловатого овала. Это можно считать новацией Tesla. Ранее компания предлагала только традиционный круглый руль либо самолётный штурвал. Считается, что такой дизайн продиктован как футуристичной внешностью Cybertruck, так и желанием Tesla подчеркнуть технологичность электрокара.



Конструкцией кузова также обусловлено огромное пустое пространство между кромкой лобового стекла и передней панелью. Придумают ли в Tesla, как его задействовать, пока не известно.



Управление силовой установкой, по всей видимости, сосредоточено на большом центральном экране — такое решение Tesla уже применяла на других моделях. Туда же будут выводиться и данные об автомобиле, так как панелью приборов в привычном понимании пикап не оснастили.



Прототип Tesla Cybertruck был представлен ещё в 2019 году, и с тех пор компания пытается наладить его серийное производство. Сейчас на «Гигафабрике» в Техасе монтируют сборочную линию для пикапа. Ожидается, что предсерийные экземпляры начнут сходить с конвейера уже в 2023 году. Однако серийную версию Cybertruck фирма Илона Маска публично так до сих пор и не показала.