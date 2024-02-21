Белорус, купивший Tesla Cybertruck поделился своими впечатлениями от автомобиля

До Cybertruck у меня была Tesla Model 3 Performance. Владел я ей примерно 4,5 года и проехал около 100 тысяч километров. Но опыта владения такими большими машинами, как Cybertruck, я не имел. Самой крупной была Volvo XC90, на ней я ездил года три до того, как приобрел Model 3. Поэтому трак – это первый подобный опыт для меня.



Почему я решил его купить? Все получилось достаточно интересно. Я уже взял Tesla Model 3, ездил на ней месяца два или три и понимал, что следующей моей машиной снова будет Tesla, вопрос только – какая. Склонялся в пользу Model X. И тут случается презентация Cybertruck. Я смотрел ее и думал, что это вообще шутка. Позвонил своему другу, говорю: «Наверное, нас разыгрывают, там будет другая машина в конце презентации». На что он ответил: «Я, наоборот, надеюсь, что нет, ведь это уникальная форма, я уже заказал себе». Я посидел минут 15, подумал: бронь стоит $100, сделаю предзаказ, а потом будет видно. Все равно ведь начнут выпускать года через два-три. Шло время, и эта модель, как говорится, росла внутри меня. Вначале я ее немножко не понимал, а потом стал видеть прототипы, которые ездили. Загорелся и очень сильно захотел ее купить. К моменту, когда их стали производить, у Tesla уже было более двух миллионов предзаказов. Сначала люди вносили по $100, потом по 250, чтобы зарезервировать. Неожиданно моя очередь пришла очень быстро, и я решил, что это судьба и мне надо брать эту машину.