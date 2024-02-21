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Белорус, купивший Tesla Cybertruck поделился своими впечатлениями от автомобиля

Белорус, купивший Tesla Cybertruck поделился своими впечатлениями от автомобиля

Автор:
21 февраля 2024 12:25
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   Белоруссия   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Белорус Дмитрий, проживающий в США, недавно стал владельцем футуристичного электрического пикапа Tesla Cybertruck. Пока пробег у него небольшой, но мнение у его хозяина уже успело сформироваться, чем он поспешил поделиться.
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Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   Белоруссия   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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7  комментариев
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25k
SolomonA Полчаса назад
Как выглядит владелец кибертрака:
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60k
dima423 10 минут назад
Самый кайф что это сейчас эксклюзив) Вот уж реально притягивает внимание и все взгляды... ну тут уж кому то это может не нравится, а мне лично приятно было бы)
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160
Rozario 36 минут назад
половина переднего левого габаритика уже не работает.
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12k
Б.Касторский 39 минут назад
Она сличается от остальных и для многих это важно. Себя бы не пересилил. Не мое. Хотя цена приятная.
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111
ruslan d 44 минуты назад
Выглядит она прикольно конечно
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405
Иван ruslan d 5 минут назад
Выглядит она чмошно. Предельно чётко и ясно. Учитесь высказывать свои мысли исходя из здравомыслия или в соответствии с реалиями.
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