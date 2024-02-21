Белорус, купивший Tesla Cybertruck поделился своими впечатлениями от автомобиля

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Белорус Дмитрий, проживающий в США, недавно стал владельцем футуристичного электрического пикапа Tesla Cybertruck. Пока пробег у него небольшой, но мнение у его хозяина уже успело сформироваться, чем он поспешил поделиться.
До Cybertruck у меня была Tesla Model 3 Performance. Владел я ей примерно 4,5 года и проехал около 100 тысяч километров. Но опыта владения такими большими машинами, как Cybertruck, я не имел. Самой крупной была Volvo XC90, на ней я ездил года три до того, как приобрел Model 3. Поэтому трак – это первый подобный опыт для меня.
Почему я решил его купить? Все получилось достаточно интересно. Я уже взял Tesla Model 3, ездил на ней месяца два или три и понимал, что следующей моей машиной снова будет Tesla, вопрос только – какая. Склонялся в пользу Model X. И тут случается презентация Cybertruck. Я смотрел ее и думал, что это вообще шутка. Позвонил своему другу, говорю: «Наверное, нас разыгрывают, там будет другая машина в конце презентации». На что он ответил: «Я, наоборот, надеюсь, что нет, ведь это уникальная форма, я уже заказал себе». Я посидел минут 15, подумал: бронь стоит $100, сделаю предзаказ, а потом будет видно. Все равно ведь начнут выпускать года через два-три. Шло время, и эта модель, как говорится, росла внутри меня. Вначале я ее немножко не понимал, а потом стал видеть прототипы, которые ездили. Загорелся и очень сильно захотел ее купить. К моменту, когда их стали производить, у Tesla уже было более двух миллионов предзаказов. Сначала люди вносили по $100, потом по 250, чтобы зарезервировать. Неожиданно моя очередь пришла очень быстро, и я решил, что это судьба и мне надо брать эту машину.
Почему я решил его купить? Все получилось достаточно интересно. Я уже взял Tesla Model 3, ездил на ней месяца два или три и понимал, что следующей моей машиной снова будет Tesla, вопрос только – какая. Склонялся в пользу Model X. И тут случается презентация Cybertruck. Я смотрел ее и думал, что это вообще шутка. Позвонил своему другу, говорю: «Наверное, нас разыгрывают, там будет другая машина в конце презентации». На что он ответил: «Я, наоборот, надеюсь, что нет, ведь это уникальная форма, я уже заказал себе». Я посидел минут 15, подумал: бронь стоит $100, сделаю предзаказ, а потом будет видно. Все равно ведь начнут выпускать года через два-три. Шло время, и эта модель, как говорится, росла внутри меня. Вначале я ее немножко не понимал, а потом стал видеть прототипы, которые ездили. Загорелся и очень сильно захотел ее купить. К моменту, когда их стали производить, у Tesla уже было более двух миллионов предзаказов. Сначала люди вносили по $100, потом по 250, чтобы зарезервировать. Неожиданно моя очередь пришла очень быстро, и я решил, что это судьба и мне надо брать эту машину.
На данный момент Tesla продает, как они это называют, Foundation Series Cybertrucks. Изначально в первой половине 2024 года все машины идут с двумя моторами – Dual Motor. Во второй половине года начнутся продажи версии Tri-Motor, которая называется CyberBeast. То есть это версия с тремя моторами, более мощная, которая, насколько я помню, разгоняется от нуля до 100 км/ч примерно за 2,6 секунды. То есть очень быстрая машина.
Людям, которые оформили бронирование, приходит имейл с информацией о том, что ты можешь выбрать либо CyberBeast и ждать до второй половины года, либо брать Dual Motor. Я взял Dual Motor. Версия Dual Motor стоит от $80 тысяч, а Tri-Motor будет начинаться от $100 тысяч. Но на данный момент, если люди готовы приобретать Dual Motor, то они его покупают как Basic Truck за 80 тысяч, но платят еще 20 тысяч сверху. В эти 20 тысяч входят белые вставки в салоне, оборудование PowerShare, которое позволяет подключать машину к системе электропитания дома, если вдруг пропало электроснабжение. Плюс Full Self Driving – технология Tesla, благодаря которой автомобиль едет сам.
Люди, оформившие предзаказы, очень ждут свои машины. Кому-то уже повезло, кому-то еще нет. Никто не знает, по какому принципу Tesla выбирает покупателей. Может быть, они оценивают разные факторы: владение Tesla ранее, наличие солнечных батарей дома, аккумуляторов для power backup.
Знаю, что дизайн Cybertruck вызывает у людей противоречивые чувства. Но красота в глазах смотрящего. Как уже говорил, сначала я подумал, что это какой-то розыгрыш, но спустя время мне стала нравиться внешность этой машины. Она как холодильник из нержавейки и очень сильно выделяется на дороге.
Людям, которые оформили бронирование, приходит имейл с информацией о том, что ты можешь выбрать либо CyberBeast и ждать до второй половины года, либо брать Dual Motor. Я взял Dual Motor. Версия Dual Motor стоит от $80 тысяч, а Tri-Motor будет начинаться от $100 тысяч. Но на данный момент, если люди готовы приобретать Dual Motor, то они его покупают как Basic Truck за 80 тысяч, но платят еще 20 тысяч сверху. В эти 20 тысяч входят белые вставки в салоне, оборудование PowerShare, которое позволяет подключать машину к системе электропитания дома, если вдруг пропало электроснабжение. Плюс Full Self Driving – технология Tesla, благодаря которой автомобиль едет сам.
Люди, оформившие предзаказы, очень ждут свои машины. Кому-то уже повезло, кому-то еще нет. Никто не знает, по какому принципу Tesla выбирает покупателей. Может быть, они оценивают разные факторы: владение Tesla ранее, наличие солнечных батарей дома, аккумуляторов для power backup.
Знаю, что дизайн Cybertruck вызывает у людей противоречивые чувства. Но красота в глазах смотрящего. Как уже говорил, сначала я подумал, что это какой-то розыгрыш, но спустя время мне стала нравиться внешность этой машины. Она как холодильник из нержавейки и очень сильно выделяется на дороге.
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Фотографии и даже видео не передают того, как эта машина выглядит в потоке, как она смотрится рядом с другими машинами, у тебя перед домом. С разных ракурсов она воспринимается по-разному: с одного – спортивной, с другого – высокой, как обычный пикап. С одним можно согласиться точно: эта машина никого не оставляет равнодушным. То есть люди ее либо не любят, либо она вызывает у них восторг. Зато дети к ней относятся очень позитивно: начинают показывать, смеяться, подпрыгивать.
Только ленивый раньше не ругал Tesla за качество сборки. И на моей Model 3 несколько панелей были не очень четко подогнаны. Но это не вызывало никакого раздражения, проблем не доставляло и в глаза не бросалось. На самом деле, если присмотреться к любой другой машине так, как присматриваются к Tesla, то везде можно найти недочеты. Даже у знакомых на Range Rover Autobiography зазоры возле фар не сходились.
Только ленивый раньше не ругал Tesla за качество сборки. И на моей Model 3 несколько панелей были не очень четко подогнаны. Но это не вызывало никакого раздражения, проблем не доставляло и в глаза не бросалось. На самом деле, если присмотреться к любой другой машине так, как присматриваются к Tesla, то везде можно найти недочеты. Даже у знакомых на Range Rover Autobiography зазоры возле фар не сходились.
Салон Cybertruck сделан очень качественно, мне нравятся материалы. Но я после Tesla, я не пришел после Rolls-Royce, поэтому меня все устраивает. Минимализм «Теслы» – это именно то, что я ищу в машине. Снаружи тоже не к чему придраться, сборка действительно очень хорошая.
Размеры машины впечатляют, но в Соединенных Штатах очень много людей ездит на траках, и те же Ford F-150 или Dodge Ram примерно таких же размеров. Конечно, мне после маленькой машины пришлось привыкать к габаритам. А ведь здесь еще и задние колеса поворачиваются, то есть маневрировать, считай, надо учиться заново.
В целом я больше переживал, войдет ли она в гараж. Повезло – вошла, правда, каждый раз приходится складывать зеркала. В остальном мне, живущему за городом, эти габариты не доставляют особого неудобства.
У автомобиля три режима вождения. Есть Chill – расслабленный режим, Comfort и Sport. В Sport Cybertruck управляется очень четко, плюс задние колеса подруливаются. Конечно, тяжесть чувствуется, все-таки машина весит 2700 кг, но в спортивном режиме она разгоняется от нуля до 100 км/ч примерно за 4 секунды. И я бы не сказал, что она при этом валкая и очень сильно отличается от какого-то крупного седана. Конечно, если сравнивать с моей предыдущей Model 3, то та более юркая. При этом радиус разворота у Cybertruck, по-моему, чуть ли не такой же, как у маленькой «тройки». Опять же это за счет того, что задние колеса поворачиваются.
В салоне немного отличий от моей прежней Model 3. Нравится светодиодная полоска, она очень приятная. В целом комфортно, привычно, управление либо через экран, либо голосовыми командами.
Размеры машины впечатляют, но в Соединенных Штатах очень много людей ездит на траках, и те же Ford F-150 или Dodge Ram примерно таких же размеров. Конечно, мне после маленькой машины пришлось привыкать к габаритам. А ведь здесь еще и задние колеса поворачиваются, то есть маневрировать, считай, надо учиться заново.
В целом я больше переживал, войдет ли она в гараж. Повезло – вошла, правда, каждый раз приходится складывать зеркала. В остальном мне, живущему за городом, эти габариты не доставляют особого неудобства.
У автомобиля три режима вождения. Есть Chill – расслабленный режим, Comfort и Sport. В Sport Cybertruck управляется очень четко, плюс задние колеса подруливаются. Конечно, тяжесть чувствуется, все-таки машина весит 2700 кг, но в спортивном режиме она разгоняется от нуля до 100 км/ч примерно за 4 секунды. И я бы не сказал, что она при этом валкая и очень сильно отличается от какого-то крупного седана. Конечно, если сравнивать с моей предыдущей Model 3, то та более юркая. При этом радиус разворота у Cybertruck, по-моему, чуть ли не такой же, как у маленькой «тройки». Опять же это за счет того, что задние колеса поворачиваются.
В салоне немного отличий от моей прежней Model 3. Нравится светодиодная полоска, она очень приятная. В целом комфортно, привычно, управление либо через экран, либо голосовыми командами.
В пикапах часто слишком вертикально стоят спинки задних сидений, но здесь я уже успел проехать сзади – достаточно комфортно. В основном же на втором ряду ездят дети, а у кресла младшего ребенка регулируется наклон спинки. Кстати, детям очень нравится монитор сзади.
Пикап я хотел целенаправленно, потому что мы часто ездим в горы кататься на лыжах. Сейчас вот дети поехали на велосипедах. Соответственно, Cybertruck покупался для семейных активностей, чтобы мы могли куда-то выезжать и не думать, хватит ли места в багажнике. В кузов можно закинуть все, что угодно. По-моему, суперудобно.
В отличие от многих пикапов, верхняя часть здесь закрывается. Она не полностью герметична, зато если ты туда положил какие-то чемоданы, люди с улицы просто так не смогут подойти и достать их. Закрытая крышка выдерживает вес взрослого человека, она достаточно крепкая.
Когда закрыт кузов, получается, что салонного зеркала заднего вида у тебя фактически нет. Но в движении на экран выводится изображение с задней камеры. К этому за неделю привыкаешь и воспринимаешь как данность.
Многие жалуются, что здесь нет подрулевых переключателей. Ну вот, я специально езжу и на каждом повороте использую кнопки поворотников на руле. И спустя пару дней я нажимал на них, даже не задумываясь, машинально. И если вспоминать, как мы все учились на «права», учились ездить – мы же все время путали эти поворотники, это было необычно для нас. И нашим детям будет гораздо проще пересесть на машину, где подрулевых переключателей нет. Может, к тому моменту их не будет нигде вообще.
Многие жалуются, что здесь нет подрулевых переключателей. Ну вот, я специально езжу и на каждом повороте использую кнопки поворотников на руле. И спустя пару дней я нажимал на них, даже не задумываясь, машинально. И если вспоминать, как мы все учились на «права», учились ездить – мы же все время путали эти поворотники, это было необычно для нас. И нашим детям будет гораздо проще пересесть на машину, где подрулевых переключателей нет. Может, к тому моменту их не будет нигде вообще.
В Cybertruck единственная щетка на лобовом стекле. И если бы не шутка про цену в полмашины, я бы даже не задумался, сколько стоит этот полутораметровый «дворник». Специально пошел гуглить и выяснил: что-то около $400 весь механизм и, по-моему, $60 или $160 только за щетку. Но на предыдущей Model 3 за 4,5 года я никогда не менял «дворники», поэтому у меня даже мыслей на эту тему никаких не было. Могу сказать точно: машину мы забирали в дождливый день, и эта огромная щетка чистит окно очень классно. Меня знакомые спрашивали: «Тебя не раздражает?» Но ведь если два «дворника» в обычной машине не раздражают, один тем более нет.
Уже неделю я себя чувствую каким-то селебрити, потому что куда бы я ни ехал, окружающие глазеют и фотографируют из своих машин, снимают на перекрестках. Выхожу из магазина, а люди делают селфи на фоне машины, многие подходят и задают вопросы. Как уже говорил, автомобиль очень интересует детей, подростки тоже любопытные: просят побибикать, покрутить руль, чтобы посмотреть, как задние колеса поворачиваются.
Уже неделю я себя чувствую каким-то селебрити, потому что куда бы я ни ехал, окружающие глазеют и фотографируют из своих машин, снимают на перекрестках. Выхожу из магазина, а люди делают селфи на фоне машины, многие подходят и задают вопросы. Как уже говорил, автомобиль очень интересует детей, подростки тоже любопытные: просят побибикать, покрутить руль, чтобы посмотреть, как задние колеса поворачиваются.
В целом ощущения только положительные. Возможно, у меня пока эйфория после длительного ожидания этой машины. Но если спросить мою супругу… Сначала, глядя на фотографии, она немножко переживала. Но когда увидела автомобиль вживую и теперь видит его каждый день, ей он очень нравится.
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