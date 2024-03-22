Первая сильно пострадавшая машина Cybertruck от несильного столкновения

Одна из первых сильных аварий Tesla Cybertruck и состояние машины после того как она влетела в бордюр в Беверли-Хиллз. После удара о невысокий бордюр оба передних колеса оторвались, бампер в хлам.

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Одна из первых сильных аварий Tesla Cybertruck и состояние машины после того как она влетела в бордюр в Беверли-Хиллз. После удара о невысокий бордюр оба передних колеса оторвались, бампер в хлам. 2024-03-22T10:17:42+03:00 Пропустить

Одна из первых сильных аварий Tesla Cybertruck и состояние машины после того как она влетела в бордюр в Беверли-Хиллз. После удара о невысокий бордюр оба передних колеса оторвались, бампер в хлам. 2024-03-22T10:17:42+03:00 Пропустить

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