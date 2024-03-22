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Первая сильно пострадавшая машина Cybertruck от несильного столкновения

Первая сильно пострадавшая машина Cybertruck от несильного столкновения

Автор:
22 марта 2024 10:17
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   ДТП   авто   автомир   автомобили   баспер   машина   электромобиль   
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Одна из первых сильных аварий Tesla Cybertruck и состояние машины после того как она влетела в бордюр в Беверли-Хиллз. После удара о невысокий бордюр оба передних колеса оторвались, бампер в хлам.
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Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   ДТП   авто   автомир   автомобили   баспер   машина   электромобиль   
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13  комментариев
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2k
vargas Час назад
«Выше колена» это «невысокий»??? О такой «невысокий» любая тачка разложится, и думаю, он не медленно на него заезжал…
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1k
ProFanas 9 минут назад
Пытливый юзверь любой софт завалит
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116
Liberman Полчаса назад
Да это бетонный блок - отколол и расколол, повреждения для этойхавврии вообще " ни о чем".
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6k
heta 44 минуты назад
Херасе "невысокий" бордюр! Об него убьется в хлам любая легковушка.
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6k
hhwost 52 минуты назад
ну может у вас в Беверлихилзах 60-80см высоты и 30-50см толщины это "бордюр", у нас тут такой размер это "фундаментный бетонный блок".
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4k
просто Дмитрий Час назад
Почему-то подумал об одноразовой обуви для покойников...
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36k
БамбарбияКиргуду Час назад
Если бы он с этим встретился,от него бы вообще ничего не осталось.
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10
DuckTales Час назад
Все это раскрутка богатых людей на деньги, а главное при покупке таких игрушек люди выстраивают целые теории себе в оправдание, насколько они круты и функциональны. Я тоже таким был и очень долго топил за яблочко , было время
Но если есть деньги, почему бы и не попробовать, с другой стороны
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12k
MPEG-8 2 часа назад
Рекламная кампания.
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2
Uncle Ben’s (Berlidorm) 2 часа назад
Бетон там у них так себе...
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38k
Андрей Иванов 2 часа назад
Гамно ваш кибертрук
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Добрый Бабайка
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