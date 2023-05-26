Бешеный молоковоз

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Гомель, 39-летняя велосипедистка с травмами доставлена в больницу. Всё же спешиваться надо и даже на красный по сторонам смотреть...
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