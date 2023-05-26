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Бешеный молоковоз

Бешеный молоковоз

Автор:
26 мая 2023 08:55
Сообщество : Аварии
Метки: Гомель   ДТП   молоковоз   
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Гомель, 39-летняя велосипедистка с травмами доставлена в больницу. Всё же спешиваться надо и даже на красный по сторонам смотреть...

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Метки: Гомель   ДТП   молоковоз   
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5  комментариев
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953
ruslan d 40 минут назад
Опять велик виноват ?
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8k
Trenzel2003 9 минут назад
Даже на пешеходном переходе с системой регулирования, запомните правило! Всегда смотреть по сторонам! Сперва налево, потом направо. Даже если дорога односторонняя. Дошли до середины, посмотрите направо, потом налево!
У нас такие представители ЛГБТ попадаются на дорогах, которые могут лететь даже по встречке!
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9k
Борис Карабанов Полчаса назад
Однозначно, спешившись, в данном случае, велосипедистка была бы в полной безопасности. В домике, так сказать. Молоковоз встал бы перед ней, как вкопанный. Не убедилась!
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10k
Игорь Полчаса назад
классика
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