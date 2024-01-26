Не пристегнулся и "полетел как орёл"

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25 января в Новочебоксарске на перекрёстке около дома № 45 по улице Советской столкнулись Мерседес и ВАЗ-2114. Тяжёлые травмы получил один из пассажиров "четырнадцатой", который не был пристёгнут и вылетел из окна. В медучреждение доставлены также водитель и второй пассажир отечественного авто. Рядом с местом ДТП оказался экипаж медиков, который незамедлительно двинулся к пострадавшим.
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"белый" летел, но это не отменяет маневр "синего", да еще и зимой...
все хороши.
Кстати : рег. перекрывал обзор "синему", но тут к нему без претензий .