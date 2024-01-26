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Не пристегнулся и "полетел как орёл"

Не пристегнулся и "полетел как орёл"

Автор:
26 января 2024 11:04
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скорая помощь   
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25 января в Новочебоксарске на перекрёстке около дома № 45 по улице Советской столкнулись Мерседес и ВАЗ-2114. Тяжёлые травмы получил один из пассажиров "четырнадцатой", который не был пристёгнут и вылетел из окна. В медучреждение доставлены также водитель и второй пассажир отечественного авто. Рядом с местом ДТП оказался экипаж медиков, который незамедлительно двинулся к пострадавшим.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скорая помощь   
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22  комментария
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1k
дмитрий викторович 50 минут назад
Яркий пример, почему надо разъезжатся левыми бортами. Что бы обзор друг-дружке не перегораживать.
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4k
Александр 11 минут назад
Кстати владелец регистратора косвенно виноват в аварии, так как выехал за стоп-линию на перекрестке, тем самым перекрыл обзор вазоводу. Там перекресток очень интересный и стоп-линия находится далеко сзади.
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59k
dima423 11 минут назад
А скорая быстро как приехала...)
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1k
Михаил 16 минут назад
Мерин однако низко летел...
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3k
Deniss 24 минуты назад
жесткая авария
"белый" летел, но это не отменяет маневр "синего", да еще и зимой...
все хороши.
Кстати : рег. перекрывал обзор "синему", но тут к нему без претензий .
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2k
s[po]k 37 минут назад
Один на красный летит, другой поваричавает там где нельзя
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25k
MrGod 39 минут назад
Очень эпичный поворот, жаль иномарку.
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23k
BiZ 44 минуты назад
камаз надо было
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11k
Билли 49 минут назад
Там как раз и труповозка вовремя.
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1k
Татьяна Баженова 52 минуты назад
Кроме пристёгнутых ремней, надо ещё и правила соблюдать. Как ни крути, со всех сторон - идиот!
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14k
котегRUS 52 минуты назад
и Скорая тут как тут...
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3k
Едондер пуп Час назад
В такой ситуации ремни мало помогут, только доставать дольше пришлось бы. Это не про необязательность пристегивания, а про конкретный случай.
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