"Очень срочный вызов" и находят время на обучение

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Два интересных ролика хочу предложить на суд общественности. Все мы прекрасно знаем, что нужно пропускать спецтранспорт, у которого включены проблесковые маячки и звуковые сигналы, но оказывается, что спешащий транспорт не всегда спешит, да ещё и находит время, чтобы работать "педагогом" на дороге. Как вы считаете, кто прав, кто не прав в подобных ситуациях и нужно ли водителю идти на нарушение одних правил, чтобы соблюсти другие? Сам всегда пропускаю скорую помощь и, к счастью, не бывал в ситуации, чтобы приходилось выезжать на красный.
"Вчера на западном обходе Перми я двигался в сторону Восточного обхода в левой полосе и в какой то момент за мной появилась Газель МЧС с проблесковым маячком и пару раз крякнул звуковым сигналом, я как его заметил начал перестраиваться в правый ряд чтобы предоставить ему возможность проехать, но этот водитель "включил" режим учителя . Обогнав меня стал передо мной резко тормозить провоцируя ДТП. Потом остановился зажав меня в полосе и стал предъявлять претензии что я ему не предоставил преимущество в проезда. Я извинился сказал что не видел его и как заметил то сразу стал уступать ему дорогу. На что он начал фотографировать мой гос. номер и сказал что передаст данные в ГИБДД для привлечения меня к ответственности", - сообщает автор в интернетах.
Москва, Солнцево.
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Метки: Видео ДТП МЧС ПДД аварии авто авто аварии автомир автомобили машина педагог скорая помощь спецсигнал
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скорая крайне не торопясь ехала по правой полосе по двухполосной в одну строну улице.
я начал обгонять по левой, мудаку за рулем скорой это очень не понравилось, начал орать.
на перекрестке на красный свет, включил люстру (без сирены), выехал на встречку, открыл форточку и продолжил орать. был послан.
т.к. станция скорой через дорогу от меня, не поленился, слил видео с регистратора на флэшку, зашел и рассказал об инциденте глав.врачу, показал видео. писать ничего не стал, чем закончилось для водятела не знаю, не интересовался.
В обоих случаях водители спец. машин - выродки обиженные.
Я бы тоже стоял, не поехал бы на красный.
в первом водятел не реагировал на крякалку и ехал в левом ряду, а после того. как включили сирену - начал тормозить. ТОРМОЗИТЬ перед машиной с включенной мигалкой и сиреной, вынуждая ее сменить скорость и направление движения, что есть нарушение. а все его блеянье - гнилые отмазки.
во втором водятел так же должен был освободить проезд скорой, причем маневрировать должен на красный и с нарушением требований разметки, лишь бы освободить проезд. если это делается для проезда скорой, штраф не выписывается, либо опротестовывается, так как на фотовидеофиксации нарушения скорая будет прекрасно видна. вместо этого мудень сидел и поливал матом водителя скорой.
у обоих права забрать и на пересдачу.
Четких указаний в правилах РФ что конкретно делать водителю, когда сзади приближается скорая нет, Кроме того что нужно уступить - что по правилам в п.1.2 означает не создавать помех спецтранспорту: не начинать или прекращать движение, а также не совершать маневры, которые могут помешать скорой.
Водитель же, остановившись, подчинился требованиям сигнала светофора, маневров он никаких не совершает, поэтому помехой он для скорой по ПДД не является.
ну а в первом случае скорее всего водитель просто не разобрался в ситуации. но это не повод спешащему на вызов останавливаться и тратить время на выяснение отношений. ну а если не спешишь, то и нечего тогда шугать народ. подождал секунду, когда освободят полосу и едешь дальше. тем более дорожные условия не позволяют совершать резкие маневры
В первом случае притормозил, чтобы уйти правее. Видимо АВ показалось проще выполнить так, чем опережение и перестроение. Не вижу никаких проблем. Да и автор корректно общался и извинился даже.
И то что спецтранспорт ещё и остановил целый поток - это по вашему нормально? Он ДТП хотел там устроить?
во втором случае я так понимаю, что скорая могла и по встречке объехать и правее место было, но ей принципиально было вытолкнуть автора на красный?
И опять же - оказалось, что никуда не спешит.
И ссылочку на правила можете прислать, где разрешается нарушать правила, чтобы пропустить спецтранспорт?
Если "если там полребенка в реанимацию" - не завидую родителям и этому ребенку, поскольку в реанимацию его везет такой уе*бан с короной во лбу....
Читайте до конца пункт.
Т.е. вы считаете, что создать на дороге опасную ситуацию с римском для жизни и здоровью людей с целью обучения другого участника движения - это нормально?
Не важно, спешил ли он на вызов, вёз ли больного, или ехал в ларёк за пивом.
Ехал с мигалкой а потом остановился побыковать - нажил себе неприятности