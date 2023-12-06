"Очень срочный вызов" и находят время на обучение

"Вчера на западном обходе Перми я двигался в сторону Восточного обхода в левой полосе и в какой то момент за мной появилась Газель МЧС с проблесковым маячком и пару раз крякнул звуковым сигналом, я как его заметил начал перестраиваться в правый ряд чтобы предоставить ему возможность проехать, но этот водитель "включил" режим учителя . Обогнав меня стал передо мной резко тормозить провоцируя ДТП. Потом остановился зажав меня в полосе и стал предъявлять претензии что я ему не предоставил преимущество в проезда. Я извинился сказал что не видел его и как заметил то сразу стал уступать ему дорогу. На что он начал фотографировать мой гос. номер и сказал что передаст данные в ГИБДД для привлечения меня к ответственности", - сообщает автор в интернетах.

2023-12-06T09:29:03+03:00