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"Очень срочный вызов" и находят время на обучение

"Очень срочный вызов" и находят время на обучение

Автор:
06 декабря 2023 09:29
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   МЧС   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   педагог   скорая помощь   спецсигнал   
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Два интересных ролика хочу предложить на суд общественности. Все мы прекрасно знаем, что нужно пропускать спецтранспорт, у которого включены проблесковые маячки и звуковые сигналы, но оказывается, что спешащий транспорт не всегда спешит, да ещё и находит время, чтобы работать "педагогом" на дороге. Как вы считаете, кто прав, кто не прав в подобных ситуациях и нужно ли водителю идти на нарушение одних правил, чтобы соблюсти другие? Сам всегда пропускаю скорую помощь и, к счастью, не бывал в ситуации, чтобы приходилось выезжать на красный.

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Метки: Видео   ДТП   МЧС   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   педагог   скорая помощь   спецсигнал   
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18  комментариев
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3k
kuchipachi 2 часа назад
Я, конечно, понимаю, что спец транспорт, все дела... Но в данных видео скорее учителя, дабравшиеся до небольшой власти. И пытаются извлечь максимум из этой власти
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3k
Игорь 3 минуты назад
было у меня подобное
скорая крайне не торопясь ехала по правой полосе по двухполосной в одну строну улице.
я начал обгонять по левой, мудаку за рулем скорой это очень не понравилось, начал орать.
на перекрестке на красный свет, включил люстру (без сирены), выехал на встречку, открыл форточку и продолжил орать. был послан.
т.к. станция скорой через дорогу от меня, не поленился, слил видео с регистратора на флэшку, зашел и рассказал об инциденте глав.врачу, показал видео. писать ничего не стал, чем закончилось для водятела не знаю, не интересовался.
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471
Андрей Граф Полчаса назад
водителя мчс и скорой уволить
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434
Юрий Алматы Полчаса назад
Во втором случае, как правило, штраф можно списать. Надо идти и писать заявление, чтобы списали штраф по причине необходимости освободить дорогу спец. транспорту с включенными проблесковым маячком и СГУ. НО, порой, это может обернуться таким ГЕМОРРОЕМ, что в будущем напрочь отбивает желание нарушать ПДД ради спец. служб, даже если это скорая помощь или пожарка.

В обоих случаях водители спец. машин - выродки обиженные.
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264
Роман 47 минут назад
на обоих видео в машинах с регистраторами не знающие ПДД водятлы, с какими-то своими принципами.
в первом водятел не реагировал на крякалку и ехал в левом ряду, а после того. как включили сирену - начал тормозить. ТОРМОЗИТЬ перед машиной с включенной мигалкой и сиреной, вынуждая ее сменить скорость и направление движения, что есть нарушение. а все его блеянье - гнилые отмазки.
во втором водятел так же должен был освободить проезд скорой, причем маневрировать должен на красный и с нарушением требований разметки, лишь бы освободить проезд. если это делается для проезда скорой, штраф не выписывается, либо опротестовывается, так как на фотовидеофиксации нарушения скорая будет прекрасно видна. вместо этого мудень сидел и поливал матом водителя скорой.
у обоих права забрать и на пересдачу.
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6k
livaneth 50 минут назад
Вот в точности этот текст + видео отправить в ГИБДД, и там скажут, кому еще отправить надо. Рег чист, а вот водитель скорой себе проблем нажил.
Не важно, спешил ли он на вызов, вёз ли больного, или ехал в ларёк за пивом.
Ехал с мигалкой а потом остановился побыковать - нажил себе неприятности
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1k
Вир Норин 59 минут назад
Это злоупотребление служебным положением, можно выкатить встречную претензию.
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2k
Relost Час назад
Номера видно, отправить жалобу в прокуратуру, пусть проверять был ли вызов в это время, или они с мигалками в ларек за пивом мчались, раз есть время побыковать.
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2k
Илья Час назад
Это увольнение однозначно .
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58k
dima423 2 часа назад
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