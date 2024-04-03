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Опрокинул скорую помощь на бок

Опрокинул скорую помощь на бок

Автор:
03 апреля 2024 10:27
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скорая помощь   
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Жёсткое столкновение частной скорой помощью с Фордом в Санкт-Петербурге на улице Краснопутиловской. Легковушка не пропустила карету "Приоритета", летящую на скорости с проблесковыми маячками, ударила в борт и та завалилась на бок. Сообщается, что частная скорая помощь ехала без пациента, в ДТП никто не пострадал.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скорая помощь   
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1  комментарий
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Oleg Секунду назад
что за мода выкладывать видео с перекрёстков, обрезая светофоры?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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