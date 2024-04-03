Опрокинул скорую помощь на бок

Жёсткое столкновение частной скорой помощью с Фордом в Санкт-Петербурге на улице Краснопутиловской. Легковушка не пропустила карету "Приоритета", летящую на скорости с проблесковыми маячками, ударила в борт и та завалилась на бок. Сообщается, что частная скорая помощь ехала без пациента, в ДТП никто не пострадал.

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Жёсткое столкновение частной скорой помощью с Фордом в Санкт-Петербурге на улице Краснопутиловской. Легковушка не пропустила карету "Приоритета", летящую на скорости с проблесковыми маячками, ударила в борт и та завалилась на бок. Сообщается, что частная скорая помощь ехала без пациента, в ДТП никто не пострадал. 2024-04-03T10:27:30+03:00 Пропустить