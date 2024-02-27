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В смертельном ДТП виновным стал водитель скорой помощи

В смертельном ДТП виновным стал водитель скорой помощи

Автор:
27 февраля 2024 10:29
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Тверь   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   решение суда   скорая помощь   смертельное ДТП   спецсигнал   
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ДТП произошло 14 апреля 2022 года на перекрестке Волоколамского проспекта и улицы Фадеева в Твери, но точку в этом деле поставили поставили только на днях. Виновным в ДТП был признан водитель «скорой». Он выехал на встречную полосу и проехал перекресток на красный запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с внедорожником Мицубиси Паджеро. Оба автомобиля отлетели на толпу пешеходов. Погибли водитель скорой и 69-летняя женщина-пешеход. Еще пятеро получили травмы.
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Метки: Видео   ДТП   Тверь   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   решение суда   скорая помощь   смертельное ДТП   спецсигнал   
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29  комментариев
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15k
Jearom 2 часа назад
просто списали на мертвого
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9k
Алексей 22 минуты назад
Один включил маяки и ехал на всю каташку, второй решил проскочить на жёлтый. Итог очень плачевный.
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742
GoodFireman 51 минуту назад
Насколько я знаю желтый мигающий одновременно для всех гореть не может. Он для тебя загорается тогда, когда для других уже горит красный, под который Паджерик и выехал на перекресток. Пыжик проигнорировал зеленый мигающий, потом желтый мигающий и на красный появился. Потому что привык так делать. Водитель "скорой" даже не притормозил, не убедился в безопасности маневра. Тут можно приписать обоюдную вину за смерть пешехода и дать водиле Пыжика пару лет поселения. Но я не судья.
В нашем городке был подобный случай. В "скорой" погибла девушка фельдшер, 31 год. А в "Гранте" пожилой мужчина, отец водителя, который вообще без царапин.
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15k
Габит Калыков Час назад
Урок для пешеходов - не стой близко к дороге, ожидая зеленый сигнал.
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7k
Roman Час назад
Один не убедился, второй не уступил. Один больше так не будет, а второму следует условку дать.
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356
Dupych 2 часа назад
Ждем такой же ситуации, когда Джип протаранит ДПС.
Я так понял Сирена и мигалки ничего не дают. Никакого рпеимущества. Нормас.
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44
Dima 2 часа назад
Не знаю, может только я так делаю, но когда слышу сирену, сразу скорость сбрасываю, особенно когда не вижу от куда она доносится!
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44
Dima 2 часа назад
Как удобно всё списать на погибшего водителя скорой! Но в ПДД же чётко прописано, что участники дорожного движения обязаны уступать автомобилю со спец. сигналами, а тут и сирена на два квартала орёт и мигалки во всю работают! Тут, я так понимаю, без Бастрыкина не обойтись, тут прям воняет хорошей взяткой судье!
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8k
Лещ 2 часа назад
Полностью согласен. Водитель скорой поступил неправильно, выезжать ходом на перекресток на красный очень глупый манёвр, хоть и со спецсигналом. Там походу они вообще инструктаж не проходят о правилах управления автомобилями с СГУ
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Интересно в какой должности водитель митсубиси так как приговор суда явно предвзятый. Сыну советую обжаловать приговор в верховном суде.
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8k
Андрей 2 часа назад
Водитель скорой похоже был не пристёгнут
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30k
Сталкер 2 часа назад
Паджерщик – мудак.
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11k
ScorpionDS 3 часа назад
Мицубиси, кажется, тоже превышал скорость, но в последний момент стал пытаться избежать попаданий в толпу, вроде колесо повернулось направо, но может это из-за удара.

Думаю здесь скорее оба виноваты.
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