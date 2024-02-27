В смертельном ДТП виновным стал водитель скорой помощи

В ходе следствия было установлено, что водитель Мицубиси ничего не нарушил с технической стороны, проехав перекресток на желтый, в то время как водитель «скорой» не убедился в безопасности маневра, несмотря на наличие световых и звуковых спецсигналов.



Дело было переквалифицировано с ч.5 на ч.3 ст.264 УК РФ, так как нарушение ПДД привело к гибели только одного человека, помимо обвиняемого.



Сын обвиняемого попытался добиться оправдания и реабилитации своего отца, утверждая, что желтый сигнал светофора не давал преимущества водителю Мицубиси. Однако он неправильно толковал нормы права. В соответствии с пунктом 6.14 ПДД РФ, можно проехать перекресток на желтый свет, если нет возможности остановиться без экстренного торможения до стоп-линии. Центральный районный суд полностью доказал вину Шевченко, однако уголовное дело было прекращено из-за его смерти.