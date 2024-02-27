В смертельном ДТП виновным стал водитель скорой помощи

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ДТП произошло 14 апреля 2022 года на перекрестке Волоколамского проспекта и улицы Фадеева в Твери, но точку в этом деле поставили поставили только на днях. Виновным в ДТП был признан водитель «скорой». Он выехал на встречную полосу и проехал перекресток на красный запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с внедорожником Мицубиси Паджеро. Оба автомобиля отлетели на толпу пешеходов. Погибли водитель скорой и 69-летняя женщина-пешеход. Еще пятеро получили травмы.
В ходе следствия было установлено, что водитель Мицубиси ничего не нарушил с технической стороны, проехав перекресток на желтый, в то время как водитель «скорой» не убедился в безопасности маневра, несмотря на наличие световых и звуковых спецсигналов.
Дело было переквалифицировано с ч.5 на ч.3 ст.264 УК РФ, так как нарушение ПДД привело к гибели только одного человека, помимо обвиняемого.
Сын обвиняемого попытался добиться оправдания и реабилитации своего отца, утверждая, что желтый сигнал светофора не давал преимущества водителю Мицубиси. Однако он неправильно толковал нормы права. В соответствии с пунктом 6.14 ПДД РФ, можно проехать перекресток на желтый свет, если нет возможности остановиться без экстренного торможения до стоп-линии. Центральный районный суд полностью доказал вину Шевченко, однако уголовное дело было прекращено из-за его смерти.
Дело было переквалифицировано с ч.5 на ч.3 ст.264 УК РФ, так как нарушение ПДД привело к гибели только одного человека, помимо обвиняемого.
Сын обвиняемого попытался добиться оправдания и реабилитации своего отца, утверждая, что желтый сигнал светофора не давал преимущества водителю Мицубиси. Однако он неправильно толковал нормы права. В соответствии с пунктом 6.14 ПДД РФ, можно проехать перекресток на желтый свет, если нет возможности остановиться без экстренного торможения до стоп-линии. Центральный районный суд полностью доказал вину Шевченко, однако уголовное дело было прекращено из-за его смерти.
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В нашем городке был подобный случай. В "скорой" погибла девушка фельдшер, 31 год. А в "Гранте" пожилой мужчина, отец водителя, который вообще без царапин.
Я так понял Сирена и мигалки ничего не дают. Никакого рпеимущества. Нормас.
Уступать им все должны, но на их ответственности находится безопасность такого движения. Когда мигалка со спецсигналом нарушает, именно он должен убеждаться, что его видят, уступают... что успеют уступить.
В ролике водитель внедорожника, может, и хотел бы уступить, но тупо не успел, поздно его заметил...
Если бы просто остановился: 1. был бы жив, 2. доехал бы до больного или до больницы, ну приехал бы на полминуты позже...
А когда у нас врач на вне-вне-внеочередном дежурстве от инфаркта умер так и сказали: "Он хотел подзаработать!"
Видать, не так прост водитель Паджеро.
Думаю здесь скорее оба виноваты.