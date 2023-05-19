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FIAT500 подбил автомобиль полиции в Санкт-Петербурге

FIAT500 подбил автомобиль полиции в Санкт-Петербурге

Автор:
19 мая 2023 10:57
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   полиция   
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В Санкт-Петербурге на перекрестке улиц Седова и Шелгунова столкнулись автомобиль Fiat 500 и патрульная машина полиции, которая двигалась через перекресток с включенными маячками и сиреной.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   полиция   
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3  комментария
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44
Max Us Час назад
Помимо маячка голову тоже нужно включать, посмотреть по сторонам, притормозить если что. А то включил и через секунду поехал напролом
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472
RDV 18 минут назад
Ну в ПДД прописано все четко -
3.1. Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 6 (кроме сигналов регулировщика) и 8 - 18 настоящих Правил, приложений 1 и 2 к настоящим Правилам при условии обеспечения безопасности движения.

Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу. (с)

Так что по идее полицейский виноват)
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2k
Василий Афиногенов 2 часа назад
страйк!
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