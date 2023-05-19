FIAT500 подбил автомобиль полиции в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге на перекрестке улиц Седова и Шелгунова столкнулись автомобиль Fiat 500 и патрульная машина полиции, которая двигалась через перекресток с включенными маячками и сиреной.
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3.1. Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 6 (кроме сигналов регулировщика) и 8 - 18 настоящих Правил, приложений 1 и 2 к настоящим Правилам при условии обеспечения безопасности движения.
Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу. (с)
Так что по идее полицейский виноват)