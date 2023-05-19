Нетрезвое вождение привело к ДТП в Новой Москве

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Вечером 17 мая в Москве на пересечении Боровского шоссе и ул. Летчика Грицевца, д. 3, корп. 2 произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Комментаторы/свидетели аварии пишут, что за рулём чёрного автомобиля Toyota Rav4 была девушка с признаками алкогольного опьянения.
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