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Нетрезвое вождение привело к ДТП в Новой Москве

Нетрезвое вождение привело к ДТП в Новой Москве

Автор:
19 мая 2023 10:45
Сообщество : Аварии
Метки: Toyota   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пьянь   
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Вечером 17 мая в Москве на пересечении Боровского шоссе и ул. Летчика Грицевца, д. 3, корп. 2 произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Комментаторы/свидетели аварии пишут, что за рулём чёрного автомобиля Toyota Rav4 была девушка с признаками алкогольного опьянения.

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Метки: Toyota   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пьянь   
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1  комментарий
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Андрей 44 минуты назад
главное, что нормальные не пострадали
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