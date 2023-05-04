Найдены три новых Tesla Roadster 2010 года, забытых в контейнере

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Компания Gruber Motor выставила на продажу три электрокара Tesla Roadster выпуска 2010 года. Утверждается, что все машины имеют нулевой пробег, так как их 13 лет даже не доставали из транспортного контейнера: заказчик из Китая после доставки машин отказался от покупки. Родстеры, таким образом, совершенно новые, но в их работоспособности продавец сомневается.
Причины, по которым заказчик отказался от автомобилей, не уточняются. Компания заявляет, что все 13 лет, прошедшие с момента доставки, контейнер с электрокарами хранился в транспортном терминале порта, и сделка предусматривает необходимость покрытия складских расходов.
Друг от друга спорткары отличаются цветом кузова и некоторыми нюансами комплектации. Два Tesla Roadster были заказаны в исполнении Sport и способны ускориться до 60 миль в час (96 км/ч) за 3,7 секунды, третий выпущен в базовой версии и потратит на ускорение на 0,2 секунды больше.
Все электромобили оснащены 53-киловаттной батареей.
С одной стороны, хранение в контейнере предполагает хорошую сохранность электрокаров. С другой, продавец опасается, что за это время могли деградировать какие-то составляющие силовых установок. Поэтому в случае доставки машин в США Gruber Motors, которая также занимается обслуживанием Tesla, возьмёт на себя их профилактику.
Продавец заявил, что уже располагает несколькими ценовыми предложениями, включая цену в 150 тысяч долларов за все три родстера сразу и 76 тысяч — за один из них. Однако компания пока ждёт более интересных цен со стороны потенциальных покупателей и ради особенно привлекательных идей готова даже отправить представителя в Китай.
Друг от друга спорткары отличаются цветом кузова и некоторыми нюансами комплектации. Два Tesla Roadster были заказаны в исполнении Sport и способны ускориться до 60 миль в час (96 км/ч) за 3,7 секунды, третий выпущен в базовой версии и потратит на ускорение на 0,2 секунды больше.
Все электромобили оснащены 53-киловаттной батареей.
С одной стороны, хранение в контейнере предполагает хорошую сохранность электрокаров. С другой, продавец опасается, что за это время могли деградировать какие-то составляющие силовых установок. Поэтому в случае доставки машин в США Gruber Motors, которая также занимается обслуживанием Tesla, возьмёт на себя их профилактику.
Продавец заявил, что уже располагает несколькими ценовыми предложениями, включая цену в 150 тысяч долларов за все три родстера сразу и 76 тысяч — за один из них. Однако компания пока ждёт более интересных цен со стороны потенциальных покупателей и ради особенно привлекательных идей готова даже отправить представителя в Китай.
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