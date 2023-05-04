Найдены три новых Tesla Roadster 2010 года, забытых в контейнере

Причины, по которым заказчик отказался от автомобилей, не уточняются. Компания заявляет, что все 13 лет, прошедшие с момента доставки, контейнер с электрокарами хранился в транспортном терминале порта, и сделка предусматривает необходимость покрытия складских расходов.



Друг от друга спорткары отличаются цветом кузова и некоторыми нюансами комплектации. Два Tesla Roadster были заказаны в исполнении Sport и способны ускориться до 60 миль в час (96 км/ч) за 3,7 секунды, третий выпущен в базовой версии и потратит на ускорение на 0,2 секунды больше.

Все электромобили оснащены 53-киловаттной батареей.



С одной стороны, хранение в контейнере предполагает хорошую сохранность электрокаров. С другой, продавец опасается, что за это время могли деградировать какие-то составляющие силовых установок. Поэтому в случае доставки машин в США Gruber Motors, которая также занимается обслуживанием Tesla, возьмёт на себя их профилактику.



Продавец заявил, что уже располагает несколькими ценовыми предложениями, включая цену в 150 тысяч долларов за все три родстера сразу и 76 тысяч — за один из них. Однако компания пока ждёт более интересных цен со стороны потенциальных покупателей и ради особенно привлекательных идей готова даже отправить представителя в Китай.