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Найдены три новых Tesla Roadster 2010 года, забытых в контейнере

Найдены три новых Tesla Roadster 2010 года, забытых в контейнере

Автор:
04 мая 2023 11:26
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   электромобиль   
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Компания Gruber Motor выставила на продажу три электрокара Tesla Roadster выпуска 2010 года. Утверждается, что все машины имеют нулевой пробег, так как их 13 лет даже не доставали из транспортного контейнера: заказчик из Китая после доставки машин отказался от покупки. Родстеры, таким образом, совершенно новые, но в их работоспособности продавец сомневается.
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Метки: Tesla   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   электромобиль   
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3  комментария
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11k
Евгений 37 минут назад
Батареи наверняка сдохли, а так, что с ними будет?
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4k
Трям Минуту назад
Нормальную фотку с общим видом не осилил?
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Добрый Бабайка

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