Что с ними делать и как от таких защититься?

ДТП случилось 1 мая в 15:25 в Чебоксарах на пересечении улиц Кадыкова и Баумана. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Чебоксарам - "на 14-летнего подростка на электросамокате наехал автомобиль «Солярис» под управлением 22-летнего водителя. Школьник получил серьёзные травмы и был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются."

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