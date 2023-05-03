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Что с ними делать и как от таких защититься?

Что с ними делать и как от таких защититься?

Автор:
03 мая 2023 12:17
Сообщество : Аварии
Метки: sim   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   электросамокат   
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ДТП случилось 1 мая в 15:25 в Чебоксарах на пересечении улиц Кадыкова и Баумана. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Чебоксарам - "на 14-летнего подростка на электросамокате наехал автомобиль «Солярис» под управлением 22-летнего водителя. Школьник получил серьёзные травмы и был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются."

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Метки: sim   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   электросамокат   
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39  комментариев
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2k
Андрей 2 часа назад
За каждого хруста установить вознаграждение
в 14 лет не знает правила ? и чё ждать когда ему купят мотик ?
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7k
Николай 3 минуты назад
Все ведь ясно как день, не спешился, не пешеход... а то щас на мотоциклы поставят электродвигателя и будут по тротуарам носится, то же самое, чем не самокат...?
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3k
Александр 3 минуты назад
Что делать,что делать.Добивать,пока не свалил или счёт за лечение дятла не пришёл.
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8
Vadim 14 минут назад
-Алло, полиция! Я оленя сбил, что мне делать?
-Оттащите тушу с дороги!
-А самокат куда девать?
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45k
Aleksandr 15 минут назад
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6k
perekrestok 17 минут назад
Водитель наверное отвлекся на телефон. А парень на самокате уши заткнул наушниками. Но на пустой дороге так точно попасть друг в друга - оба снайперы! И оба виноваты.
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54k
Олег 18 минут назад
Водитель самоката без водительского удостоверения двигался с нарушением ПДД и совершил ДТП. Так должно трактоваться.
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536
alienator 20 минут назад
как же уже достали эти гонщики подростки самокатчики ... отвественность должна быть а не только возможность ...а за отвественностью никто не следит...ездят где , как и с какой хотят скоростью и нет им указа
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483
дмитрий Полчаса назад
статистика аварий в чебаксарах на велосипедах с участием не совершеннолетних как вам? не кто не спешивается, ну да конечно это-же электрокат. толпой по переходу ехать нормально? и курьеры туда-же!
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15k
_delphin_ 42 минуты назад
Надо законодательно закрепить - вышел на дорогу вне пешеходного перехода - значит водитель. Водитель ног, велосипеда, говноскутера, пофиг чего. И отвечал что бы как водитель. Я знаю много людей, у которых ноги это средство повышенной опасности. Как-то так.
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1k
Алексей 47 минут назад
Пацан конечно дал жару. Прямо чётко ехал в зоне передней левой стойки. Водитель конечно мог бы покрутить головой и туловищем, чтобы подлянку увидеть, но видимо прострел в пояснице или шее не дал ему этого сделать. Похоже в Чебоксарах всем пофиг на безопасность движения, в том числе и администрации, судя по стёртой в ноль разметке.
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555
Димыч 56 минут назад
А никак от них не защититься, когда эти ипанаты по диагонали в наушниках через перекрёсток летят. Мне их не жаль. Естественный отбор. Мне жаль их близких, которым приходится ехать на опознание и сотрудников оперативных служб, которым приходится ездить и отскребать то, что осталось.
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483
дмитрий Димыч 24 минуты назад
сам то на переходе скорость сбрасываешь?
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483
дмитрий Димыч 8 минут назад
молодец спасибо редко с такой головой такие встречаются
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201
Бобр Час назад
Жесть
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24k
Тигран Саркисян Час назад
А тут оба виноваты , на самотыке от обилия пустоты в черепной коробке ,а второй что сука написанно перед пешеходным переходом сбросить скорость , а этот тоже видать такой же пустоголовый.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Хороший самокатчик - мёртвый самокатчик...
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2k
Bar Час назад
Не надо защищаться, сами передохнут
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6k
yahaomsk Час назад
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288
устал я от вас Час назад
Водителю благодарность и ремонт автомобиля за счёт родителей ублюдка. Ублюдка из больницы выкинуть, выживет 100% ибо ублюдки крайне живучие.
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82k
7guest Час назад
У нас две беды - 3,14дорасы и электросамокаты.
При этом одни ездят на других.
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5k
V2.Smirnov 2 часа назад
Начало тут тоже аховое - СИМщик едет у края проезжей части. По встречке.
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201
Бобр V2.Smirnov Час назад
Медоед на колёсах
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201
Бобр Shtoppi 51 минуту назад
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ситуация с этими колясками складывается точно такая же, как и с гражданским оружием. Из-за безмозглых уродов законодательно закрутят гайки всем одинаково, что в Москве, что в Пеньково, как и самим раздолбаям, так и осторожным и внимательным пользователям.
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